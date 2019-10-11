В «Водном союзе» прокомментировали двухдневное отключение воды в Кургане: «надо повышать тариф»

Водоснабжающая компания Кургана – «Водный союз», отчиталась о ремонте, из-за которого в столице Зауралья на двое суток отключили воду.

«В микрорайоне ТЭЦ сейчас производится врезка трехкилометрового участка полиэтиленового трубопровода в существующую сеть. По нему вода с очистных сооружений «Арбинка» поступает в город. На сетях холодного водоснабжения проводится замена задвижек большого диаметра. На самих сооружениях также идет замена запорного оборудования», – сообщили в пресс-службе «Водного союза».

В компании напомнили, что в 2019 году поставщик воды ремонтирует сети большого диаметра с учетом субсидии мэрии Кургана. И пока власти перечислили не всю сумму. Как уточнил генеральный директор «Водного Союза» Владимир Овсянников, из 230 млн рублей, которые обещаны компании, поступило только 150 тыс. рублей.

Как заявляет г-н Овсянников, в ближайшие 3-4 года «Водный союз» планирует заменить ветхий участок куйбышевского коллектора (участок от ул. Пролетарской до Дрожзавода), на котором в 2019 году произошло семь аварий.

«Но это станет возможным, если будут приняты решения по финансированию данных работ: либо за счет увеличения тарифа, либо при помощи механизма выделения городской субсидии», – говорит Владимир Овсянников.

В компании заявляют, что тариф на холодную воду и отведение для населения необходимо увеличить на 40%. Что, по оценке поставщика воды, позволит не только остановить старение системы, но и начать ее планомерное обновление.

Напомним, с 00 часов 11 октября до 24 часов 12 октября в Кургане, пос. Юргамыш, в Кетово, а также в микрорайонах Увал, Черемухово и Тополя прекращено водоснабжение. Система водоснабжения остановлена на два дня из-за работ на очистных.

«Водный союз» входит в бизнес-структуру энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва. Бизнесменам подконтрольна практически вся энергоструктура Курганской области.

Курган, служба информации

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