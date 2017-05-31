В Подмосковье обнаружен крупный нелегальный карьер по добыче песка

Сотрудники Минэкологии пресекли незаконную добычу песка на одном из участков земель сельскохозяйственного назначения в Солнечногорского района Подмосковья. Полиция уже проводит доследственную проверку по этому факту. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

Добыча велась в промышленных масштабах около деревни Снопово. Площадь карьера составила порядка 4 гектаров, а общий объем извлеченного из земель песчаного грунта превысил 50 тысяч кубометров.

Во время проверки было выявлено, арестовано и направлено на специальную стоянку пять экскаваторов, а рабочие, занятые на незаконной добыче, были доставлены в отдел полиции для дачи показаний.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 31.05.17

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