Партнер NASA: Инопланетяне живут среди нас / «Не нужно искать пришельцев в космосе»

Роберт Бигелоу, глава компании Biglow Aerospase, которая сотрудничает с NASA, заявил, что представителей внеземных цивилизаций не нужно искать в космосе – пришельцы живут среди людей.

Бигелоу отметил, что за свою жизнь потратил много денег, чтобы обнаружить инопланетян. Оказалось, что все было напрасно, так как представители внеземных цивилизаций присутствуют на нашей планете, «прямо перед носом у людей». В эфире телеканала CBS, бизнесмен подчеркнул, что абсолютно уверен в своих словах. Впрочем, никаких доказательств своей правоты он не привел.

Стоит отметить, что Biglow Aerospase является партнером NASA. В частности, компания разрабатывала надувной модуль BEAM, который развернули на Международной космической станции в прошлом году.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 31.05.17

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