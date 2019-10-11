Главного тюменского борца за чистоту рядов полиции обвинили в том, что он «отмазал» пьяную дочь от гаишников

Начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД по Тюменской области Евгения Мокроусова обвинили в том, что он «отмазал» дочь от административной ответственности, оказав влияние на сотрудников ГИБДД.

Об этом в письме на имя президента Владимира Путина сообщил тобольский районный депутат Ринат Урамаев.

По неподтвержденным данным, которые приводит депутат, в январе 2018 года гаишники остановили «Ниссан Тиида», принадлежащий сотруднице УМВД РФ по Тюменской области Алене Мокроусовой. За рулем автомобиля был другой сотрудник полиции, Юрий Зиневич. И водитель, и хозяйка машины были пьяны.

На водителя был составлен протокол, его привлекли к административной ответственности: полицейского оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав. Однако других последствий пьяная езда для полицейского не имела, он продолжил службу в органах МВД.

Алене Мокроусовой удалось избежать административной ответственности за «передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» (ч.2 ст.12.8 КоАП). На дочь высокопоставленного полицейского даже не составили протокол об административном правонарушении. Якобы за девушку ходатайствовал перед тогдашним руководителем ГИБДД области Михаилом Киселевым лично главный борец за чистоту рядов областной полиции Евгений Мокроусов.

По мнению автора жалобы, любой другой полицейский после такого нарушения был бы уволен по отрицательным мотивам, но девушку и ее спутника спасло высокое покровительство. Сам Урамаев считает, что за рулем находилась Мокроусова, но протокол был намеренно составлен на Зиневича, чтобы полностью освободить девушку от ответственности.

Кроме президента Урамаев направил такое же письмо генпрокурору Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову, председателю СК Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. По данным источника «Нового Дня», проверка этой информации на 10 октября 2019 года завершена еще не была.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области «Новому Дню» не стали комментировать эту информацию и порекомендовали направить запрос в главное управление собственной безопасности МВД РФ.

Тюмень, служба информации

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