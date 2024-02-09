Реклама и размещение баннеров (ФОТО) Форматы, условия и расценки

На сайте РИА «Новый День» предусмотрено размещение различных форматов графических баннеров (см. скриншот):

Стоимость, сроки размещения и прочие вопросы необходимо уточнять по e-mail leonidrudnik@gmail.com у Леонида Рудника.

Варианты размещения баннеров:

Стоимость изготовления баннера от 6000 рублей в зависимости от сложности.

Стоимость размещения рекламной ссылки на главной странице – от 6000 рублей. Количество символов в ссылке не должно превышать 35. Ссылка не должна ссылаться на ресурсы непристойного содержания, либо содержание которых противоречит законодательству России).

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По всем вопросам, связанным с размещением баннеров, пишите Леониду Руднику на e-mail leonidrudnik@gmail.com.

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