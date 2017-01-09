Ожидания-2017: будет только хуже, уверены 42% россиян В лучшее изо всех сил верят 25%

Общество / 09.01.17 10:55

Худшие времена для России и ее жителей еще впереди – в этом нерадостном прогнозе уверены 42% опрошенных ВЦИОМ. 24% думают, что самые большие сложности страна и народ переживают именно сейчас. 25% – оптимисты и считают, что худшее уже позади. При этом, отмечают социологи, в целом в декабре 72% дали положительные оценки своей жизненной ситуации. Лишь 26% выразили однозначный пессимизм. Молодежь (80%) и люди с высоким, по их оценкам, достатком (95%),...