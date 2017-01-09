NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

Последние новости

■■■■■■■■■

,

Последние новости

Главные темы

Спецпроект РИА "Новый День"
Официальный курс доллара опустился ниже 60 рублей / Аналитики советуют не обольщаться – цены на нефть снова падают

Официальный курс доллара опустился ниже 60 рублей / Аналитики советуют не обольщаться – цены на нефть снова падают

Сказка про белого бычка: е-ОСАГО стал обязательным для страховщиков, но полисы не оформляются / СКРИНЫ

Сказка про белого бычка: е-ОСАГО стал обязательным для страховщиков, но полисы не оформляются / СКРИНЫ

Симулятор полковника Захарченко, спортсмен с допингом и собаки Панина – в сети появились мини-игры на самые скандальные темы ушедшего года / СКРИНЫ, ВИДЕО

Симулятор полковника Захарченко, спортсмен с допингом и собаки Панина – в сети появились мини-игры на самые скандальные темы ушедшего года / СКРИНЫ, ВИДЕО

Голосование на сайте

Какой главный риск для России в 2017 году?

Евгений Минченко: В 1917 году политическая элита воткнула нож в спину России / Следующий подобный «взрыв» в стране возможен на почве национал-социализма

Евгений Минченко: В 1917 году политическая элита воткнула нож в спину России / Следующий подобный «взрыв» в стране возможен на почве национал-социализма

АСВ заявило о долгах ТЦ «Кит» перед агентством – 67 миллионов рублей / Завтра арбитраж начнет рассматривать иск о банкротстве

АСВ заявило о долгах ТЦ «Кит» перед агентством – 67 миллионов рублей / Завтра арбитраж начнет рассматривать иск о банкротстве

Пайщики «Бухты Квинс» написали Путину о сговоре губернатора Куйвашева и замгенпрокурора РФ по делу Новикова

Пайщики «Бухты Квинс» написали Путину о сговоре губернатора Куйвашева и замгенпрокурора РФ по делу Новикова / На Среднем Урале пайщики ЖСК «Бухта Квинс», добившиеся возбуждения уголовного дела по факту махинаций с их деньгами, к которым могут быть причастны бард Александр Новиков и его компаньон – бывший заместитель министра экономики Михаил Шилиманов, предприняли очередную попытку привлечь к своей истории внимание федеральных властей.

Ожидания-2017: будет только хуже, уверены 42% россиян / В лучшее изо всех сил верят 25%

Ожидания-2017: будет только хуже, уверены 42% россиян / В лучшее изо всех сил верят 25%

Куйвашев назначил зарплаты членам свердловского правительства

Куйвашев назначил зарплаты членам свердловского правительства / Губернатор Евгений Куйвашев перед новогодними каникулами определил размеры денежного содержания высших региональных чинов в 2017 году

Учительница из Екатеринбурга не может вернуться домой из Германии из-за аневризмы (ФОТО) / Женщина находится в тяжелом состоянии в больнице Кельна

Учительница из Екатеринбурга не может вернуться домой из Германии из-за аневризмы (ФОТО) / Женщина находится в тяжелом состоянии в больнице Кельна

Резкое падение / Южный Урал попал в десятку регионов с наихудшей экономической динамикой в России

Резкое падение / Южный Урал попал в десятку регионов с наихудшей экономической динамикой в России

За новогодние праздники на Среднем Урале изъяли почти 700 литров спирта в фунфыриках

За новогодние праздники на Среднем Урале изъяли почти 700 литров спирта в фунфыриках / На Среднем Урале за новогодние каникулы изъяли почти 700 литров спирта в фунфыриках. Как передает корреспондент NDNews.ru, управление Роспотребнадзора по Свердловской области в течение прошедших праздничных дней выявило более 5,6 тысяч единиц непищевой спиртосодержащей продукции, незаконно продававшейся на территории региона.

Прокатчики фильма «Страна ОЗ» не заплатили режиссеру Сигареву процент от сборов в кинотеатрах

Прокатчики фильма «Страна ОЗ» не заплатили режиссеру Сигареву процент от сборов в кинотеатрах / Компания «Парадиз», отвечавшая за организацию проката комедии «Страна ОЗ» в кинотеатрах, до сих пор не выплатила режиссеру Василию Сигареву всех средств, полагающихся ему от сборов

Бедность и неопределенность – главные проблемы российской экономики / Глава Минэкономразвития дал прогноз на 2017 год

Бедность и неопределенность – главные проблемы российской экономики / Глава Минэкономразвития дал прогноз на 2017 год

СМИ: в России запретят продажу сигарет гражданам с 2015 года рождения / Из-за курильщиков страна теряет до 2% ВВП

СМИ: в России запретят продажу сигарет гражданам с 2015 года рождения / Из-за курильщиков страна теряет до 2% ВВП

Первые претенденты на участие в довыборах в гордуму / «Пенсионеры», «патриот» и политолог-самовыдвиженец

Первые претенденты на участие в довыборах в гордуму / «Пенсионеры», «патриот» и политолог-самовыдвиженец

Курган засыпало снегом / Люди и автомобили увязают в сугробах

Курган засыпало снегом / Люди и автомобили увязают в сугробах

В четверг в Екатеринбурге грядет ледяной апокалипсис (ФОТО) / Морозы отступят к выходным

В четверг в Екатеринбурге грядет ледяной апокалипсис (ФОТО) / Морозы отступят к выходным

В 2017 году жители России будут меньше работать

В 2017 году жители России будут меньше работать / В 2017 году жители России будут работать меньше, чем в году ушедшем

В Крым пошел газ с Кубани / Его достаточно, чтобы полностью обеспечить потребление полуострова

В Крым пошел газ с Кубани / Его достаточно, чтобы полностью обеспечить потребление полуострова

Британцы призвали отстранить Россию от Олимпиады-2018 / Сравнив ситуацию с романами о Джеймсе Бонде

Британцы призвали отстранить Россию от Олимпиады-2018 / Сравнив ситуацию с романами о Джеймсе Бонде

«Новогодний подарок» Обамы: Европу оккупируют американские танки

«Новогодний подарок» Обамы: Европу оккупируют американские танки / В немецкий порт Бремерхафен из США прибыли несколько сотен танков, самоходных гаубиц и другой военной техники, предназначенной для размещения в Польше и странах Прибалтики

На Серовском тракте в ДТП погибла женщина, пять человек попали в больницу / ФОТО

На Серовском тракте в ДТП погибла женщина, пять человек попали в больницу / ФОТО

«Бесноватые сталинисты», неуемные депутаты и Ройзман с «пятой колонной» / В праздничные каникулы политику заменили информационные вбросы

«Бесноватые сталинисты», неуемные депутаты и Ройзман с «пятой колонной» / В праздничные каникулы политику заменили информационные вбросы

Минобороны РФ отзывает «Адмирала Кузнецова» из Сирии / Россия сокращает присутствие в регионе

Минобороны РФ отзывает «Адмирала Кузнецова» из Сирии / Россия сокращает присутствие в регионе

WikiLeaks поднял на смех «работу» американских спецслужб: смотрят ТВ и читают соцсети

WikiLeaks поднял на смех «работу» американских спецслужб: смотрят ТВ и читают соцсети / Скандально известный портал WikiLeaks, специализирующийся на громких политических разоблачениях, издевательски прокомментировал «секретный доклад» американских спецслужб о вмешательстве «русских хакеров» в президентские выборы в США

На радость детям: тысячи киндер-сюрпризов и других игрушек выбросило на побережье в Германии (ФОТО, ВИДЕО)

На радость детям: тысячи киндер-сюрпризов и других игрушек выбросило на побережье в Германии (ФОТО, ВИДЕО) / На побережье немецкого острова Лангеоог в Северном море вынесло тысячи пластиковых яиц с игрушками внутри

«Оскорбление чувств думающих» / В России требуют запретить фильм «Викинг»

«Оскорбление чувств думающих» / В России требуют запретить фильм «Викинг»

Фильм по компьютерной игре «Кредо убийцы», машинки-монстры для всей семьи и комедия-путешествие / Кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Фильм по компьютерной игре «Кредо убийцы», машинки-монстры для всей семьи и комедия-путешествие / Кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Военные освободили ВПП аэропорта Храброво от аварийного Airbus (ФОТО, ВИДЕО) / Воздушная гавань возобновила работу

Военные освободили ВПП аэропорта Храброво от аварийного Airbus (ФОТО, ВИДЕО) / Воздушная гавань возобновила работу

Белоруссия подняла плату за транзит российской нефти / Новые тарифы начнут действовать с 1 февраля

Белоруссия подняла плату за транзит российской нефти / Новые тарифы начнут действовать с 1 февраля

На Алтае в ДТП с автобусами, «ГАЗелью» и Audi погибли 3 человека (ФОТО) / 29 – госпитализированы

На Алтае в ДТП с автобусами, «ГАЗелью» и Audi погибли 3 человека (ФОТО) / 29 – госпитализированы

Балтфлот направил четыре тягача и броневик в аэропорт Храброво вытаскивать самолет

Балтфлот направил четыре тягача и броневик в аэропорт Храброво вытаскивать самолет / В калининградский аэропорт Храброво прибыла военная техника Балтфлота, чтобы вытащить самолет Airbus, выехавший накануне за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП)

В Екатеринбурге помощник военного прокурора подозревается в угоне автомобиля Mercedes

В Екатеринбурге помощник военного прокурора подозревается в угоне автомобиля Mercedes / В Екатеринбурге задержан помощник военного прокурора, которого подозревают в угоне автомобиля Mercedes

Зомби-апокалипсис: британские ученые рассчитали сценарий гибели человечества / Не с новогоднего похмелья, а для сдерживания реальных болезней

Зомби-апокалипсис: британские ученые рассчитали сценарий гибели человечества / Не с новогоднего похмелья, а для сдерживания реальных болезней

МИД России: НАТО – это реальность, надо выстраивать нормальные отношения / Странам дешевле состоять в НАТО, чем самостоятельно строить оборону

МИД России: НАТО – это реальность, надо выстраивать нормальные отношения / Странам дешевле состоять в НАТО, чем самостоятельно строить оборону

Сенсация: «Титаник» погиб не из-за айсберга / Британский журналист утверждает, что нашел истинную причину крушения

Сенсация: «Титаник» погиб не из-за айсберга / Британский журналист утверждает, что нашел истинную причину крушения

В Турции установили личность напавшего на ночной клуб в Стамбуле террориста

В Турции установили личность напавшего на ночной клуб в Стамбуле террориста / Спецслужбы Турции установили личность террориста, атаковавшего ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь

Закопал машину в сугроб и ушел / Незадачливый водитель в Екатеринбурге застрял под ЛЭП (ФОТО)

Закопал машину в сугроб и ушел / Незадачливый водитель в Екатеринбурге застрял под ЛЭП (ФОТО)

В Серове пять человек покалечились, катаясь с горки / ФОТО

В Серове пять человек покалечились, катаясь с горки / ФОТО

И снова конец света / Ученые предсказывают гибель Земли в 2017 году

И снова конец света / Ученые предсказывают гибель Земли в 2017 году

В Европу под видом беженцев проникли 400 террористов / Под прицелом Косово

В Европу под видом беженцев проникли 400 террористов / Под прицелом Косово

2017 год начался с роста цен на нефть

2017 год начался с роста цен на нефть / На первых в 2017 году торгах на бирже ICE , стоимость нефти марки Brent превысила 57 долларов за баррель

Загадываем желания / На Землю прольется звездный дождь

Загадываем желания / На Землю прольется звездный дождь

В Германии задержали мигранта, собиравшегося устроить еще один теракт

В Германии задержали мигранта, собиравшегося устроить еще один теракт / В Германии задержали мигранта, собиравшегося устроить еще один теракт: мужчина пытался получить финансирование от террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Пентагон признал гибель мирных жителей во время авиаударов по Сирии и Ираку / Сообщается о 188 жертвах

Пентагон признал гибель мирных жителей во время авиаударов по Сирии и Ираку / Сообщается о 188 жертвах

ИГ взяло ответственность за теракт в стамбульском ночном клубе / Россияне стали больше бояться отдыхать в Турции

ИГ взяло ответственность за теракт в стамбульском ночном клубе / Россияне стали больше бояться отдыхать в Турции

Вслед за Новиковым на свободу отпустили Михаила Шилиманова

Вслед за Новиковым на свободу отпустили Михаила Шилиманова / Суд отменил арест компаньона Александра Новикова Михаила Шилиманова

Видеоитоги года – пятерка самых популярных роликов NDNews.ru

Видеоитоги года – пятерка самых популярных роликов NDNews.ru / Самым популярным сюжетом нашего агентства, как это ни странно, стало видео политической тематики

«У нас в стране как: сегодня министр, а завтра – в СИЗО» / Новиков комментирует освобождение из-под домашнего ареста (ВИДЕО)

«У нас в стране как: сегодня министр, а завтра – в СИЗО» / Новиков комментирует освобождение из-под домашнего ареста (ВИДЕО)

На Уралмаше после застолья скончались двое мужчин (ФОТО) / В квартире нашли «Боярышник» и наркотики

На Уралмаше после застолья скончались двое мужчин (ФОТО) / В квартире нашли «Боярышник» и наркотики

Рванёт – не рванёт? / Астрологический прогноз РИА «Новый День» на 2017 год

Рванёт – не рванёт? / Астрологический прогноз РИА «Новый День» на 2017 год

«Коля, вставай, во дворе кто-то страшно воет...» / Новогодние байки от силовиков и следователей

«Коля, вставай, во дворе кто-то страшно воет...» / Новогодние байки от силовиков и следователей

Главу порта Усть-Луга обвинили в особо крупном мошенничестве и арестовали на 25 суток / СМИ: Валерия Израйлита заподозрили в хищении 1,5 млрд рублей

Главу порта Усть-Луга обвинили в особо крупном мошенничестве и арестовали на 25 суток / СМИ: Валерия Израйлита заподозрили в хищении 1,5 млрд рублей

Кто боится и кто любит Петуха / Предновогодний тест от NDNews.ru

Кто боится и кто любит Петуха / Предновогодний тест от NDNews.ru

«Стать губернатором – вполне, вопрос – какой области» / Политологи оценили перспективы Сиенко

«Стать губернатором – вполне, вопрос – какой области» / Политологи оценили перспективы Сиенко

Тагильские чиновники отправляли в Екатеринбург группу детей на неисправных автобусах / Сотрудники ГИБДД отменили поездку

Тагильские чиновники отправляли в Екатеринбург группу детей на неисправных автобусах / Сотрудники ГИБДД отменили поездку

Наш ответ «Играм престолов» - фильм «Викинг», продолжение «Снежной королевы» и взрослая комедия (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Наш ответ «Играм престолов» - фильм «Викинг», продолжение «Снежной королевы» и взрослая комедия (ВИДЕО) / Кинопремьеры недели

Полиция Екатеринбурга забрала из цыганского табора 12-летнюю беременную замужнюю девочку / Она вышла замуж два года назад

Полиция Екатеринбурга забрала из цыганского табора 12-летнюю беременную замужнюю девочку / Она вышла замуж два года назад

Лучше, чем было. Кокорин провел итоговую пресс-конференцию

Лучше, чем было. Кокорин провел итоговую пресс-конференцию / Накануне губернатор Курганской области Алексей Кокорин провел последнюю в этом году пресс-конференцию, на которой подвел итоги прошедших 12 месяцев

Каким мы запомним 2016 год / Итоги в 50 фотографиях NDNews.ru

Каким мы запомним 2016 год / Итоги в 50 фотографиях NDNews.ru

Досрочные выборы в гордуму Екатеринбурга перенесены на март 2017 года / Кампания стартует послезавтра

Досрочные выборы в гордуму Екатеринбурга перенесены на март 2017 года / Кампания стартует послезавтра

На что хватит энергии ручейка и ветряка на горке / Ученые рассказали о возможностях альтернативной энергетики на Урале

На что хватит энергии ручейка и ветряка на горке / Ученые рассказали о возможностях альтернативной энергетики на Урале

Приемку «Зенит-Арены» перенесли на март 2017 года / Заключен очередной госконтракт почти на 1 млрд рублей

Приемку «Зенит-Арены» перенесли на март 2017 года / Заключен очередной госконтракт почти на 1 млрд рублей

Власти Зауралья запретили пить воду из радиоактивной реки

Власти Зауралья запретили пить воду из радиоактивной реки / На территории Курганской области вводятся ограничения водопользования на реке Теча

Под Петербургом фура выбила маршрутку на остановку, двое погибших

Под Петербургом фура выбила маршрутку на остановку, двое погибших / Во Всеволожском районе Ленинградской области два человека погибли на остановке общественного транспорта

«Эхо» иркутского «Боярышника»: в Петербурге изъяли 40 тыс. бутылок суррогата

«Эхо» иркутского «Боярышника»: в Петербурге изъяли 40 тыс. бутылок суррогата / Петербургское Росалкогольрегулирование совместно с экономической полицией и ФСБ обнаружили и изъяли во Фрунзенском районе более 40 тысяч бутылок нелегального алкоголя

Дело в 63 тома. В Зауралье будут судить верхушку кетовской администрации

Дело в 63 тома. В Зауралье будут судить верхушку кетовской администрации / Чиновники Кетовского района предстанут перед судом за махинации с землей и иные коррупционные преступления

Новый год в Петербурге будет мокрым и слякотным

Новый год в Петербурге будет мокрым и слякотным / На новогодние праздники, в том числе и 31 декабря, в Петербурге будет плюсовая температура

В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти пенсионера-пассажира такси

В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти пенсионера-пассажира такси / Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки гибели 77-летнего пенсионера в деревне Райкузи Ломоносовского района Ленобласти

В Ленобласти пенсионер замерз насмерть из-за навигатора в такси и равнодушия диспетчеров

В Ленобласти пенсионер замерз насмерть из-за навигатора в такси и равнодушия диспетчеров / 77-летний пенсионер замерз насмерть в Ломоносовском районе Ленобласти

Петербургские следователи выявили минимум 15 суицидов подростков из «групп смерти»

Петербургские следователи выявили минимум 15 суицидов подростков из «групп смерти» / Петербургские следователи выявили 15 подростковых суицидов по всей стране, совершенных участниками так называемых «групп смерти» в соцсетях

«Прыгающее» выкатное поле «Зенит-Арены» решили укрепить кучей домкратов / И протянут к ним тысячи проводов

«Прыгающее» выкатное поле «Зенит-Арены» решили укрепить кучей домкратов / И протянут к ним тысячи проводов

В избиркоме Зауралья – новый председатель / Светлана Гулькевич прийти на выборы не смогла

В избиркоме Зауралья – новый председатель / Светлана Гулькевич прийти на выборы не смогла

Многострадальную «Зенит-Арену» затопило на испытаниях пожарных гидрантов

Многострадальную «Зенит-Арену» затопило на испытаниях пожарных гидрантов / «Зенит-Арену» затопило в «штатном режиме». Потоп случился минувшей ночью при испытаниях противопожарной системы

Начальник ГУСБ по СЗФО вымогал взятку с фигурантов уголовного дела о неуплате налогов

Начальник ГУСБ по СЗФО вымогал взятку с фигурантов уголовного дела о неуплате налогов / СКР возбудил уголовное дело в отношении начальника 17 отдела («Запад») РУСБ ГУСБ МВД Юрия Тимченко по статье «Получение взятки», а также в отношении двух подозреваемых в посредничестве при взяточничестве

В Кургане может произойти экологическая катастрофа? / «Водный союз» отказывается принимать коллектор №15

В Кургане может произойти экологическая катастрофа? / «Водный союз» отказывается принимать коллектор №15

Суд в Петербурге оправдал экс-полицейского, убившего человека в отделе полиции

Суд в Петербурге оправдал экс-полицейского, убившего человека в отделе полиции / Красногвардейский райсуд огласил приговор экс-оперативнику Андрею Артемьеву по делу о гибели петербуржца в 26-м отделе полиции

© «РИА «Новый День»». Версия 5.0, август 2004-2014. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция «РИА «Новый День»» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter