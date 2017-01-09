Цена чиновничьих обещаний: воды в симферопольском микрорайоне Красная Горка по-прежнему нет
Власти Симферополя оказались последовательны в ложных посулах жителям микрорайона Красная Горка – воду в минувшем году здесь так и не получили. Как уже сообщал «Новый День», о скором окончании работ по проекту «Водоснабжение северо-восточной части Симферополя (микрорайон «Красная горка»)», подразумевающему прокладку водопровода в этом районе, где до сих пор пользуются привозной водой, глава администрации города Геннадий Бахарев объявил еще в октябре 2015 года.
Чиновники Севастополя, отчаявшись справиться с дорожными проблемами, рискнули имуществом горожан и здоровьем их питомцев
После волны жалоб жителей Севастополя на гололед, оставшийся без достаточного внимания коммунальщиков, местные чиновники решили пойти на крайние меры. Как передает корреспондент агентства «Новый День», с 9 января дороги Севастополя будут посыпать особой смесью, которая может нанести вред имуществу горожан, здоровью животных, а также окружающей среде. «Проблема в том, что ледяной дождь, который был позавчера, создал достаточно устойчивое ледяное покрытие. Для его ликвидации сейчас подъезжают машины из Сак с солью.
Сказка про белого бычка: е-ОСАГО стал обязательным для страховщиков, но полисы не оформляются / СКРИНЫ
Завод по переработке мусора в Крыму начнут строить в наступившем году
Строительство мусороперерабатывающего завода в Крыму планируют начать в наступившем году. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что в Ялте должен появиться современный завод по переработке отходов на заседании Госсовета РФ в конце декабря заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Освободите место под солнцем! В Крыму начали банкротить энергокомпании
В Крыму начали банкротить энергокомпании. Одни из первых «под раздачу» попали недостроенные солнечные станции. Как передает корреспондент агентства «Новый День», арбитражный суд Крыма признал банкротами компании «Дельта Солар», «Омао Солар», «Осприй Солар» и «Оул Солар», зарегистрированные в Симферополе по одному адресу. Напомним, в 2011-2012 годах в Крыму активно строились солнечные электростанции (СЭС).
Евгений Минченко: В 1917 году политическая элита воткнула нож в спину России / Следующий подобный «взрыв» в стране возможен на почве национал-социализма
Керчи срочно понадобились трубочисты
В Керчи собираются потратить 9 млн рублей на прочистку дымоходов. Как передает корреспондент агентства «Новый День», керченское муниципальное предприятие «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» открыло тендер на закупку услуг по прочистке вентиляционных каналов и дымоходов в многоквартирных домах. Согласно заявленному контракту, чистить трубы будет единый поставщик. Сумма закупки составила 9 млн рублей. «Очистке подлежат не только дома с печным отоплением, но и там, где стоят газовые котлы.
Пайщики «Бухты Квинс» написали Путину о сговоре губернатора Куйвашева и замгенпрокурора РФ по делу Новикова / На Среднем Урале пайщики ЖСК «Бухта Квинс», добившиеся возбуждения уголовного дела по факту махинаций с их деньгами, к которым могут быть причастны бард Александр Новиков и его компаньон – бывший заместитель министра экономики Михаил Шилиманов, предприняли очередную попытку привлечь к своей истории внимание федеральных властей.
Крымчан нагрели на 26 млн рублей: обещали бесплатно раздать землю
Жителям Крыма за вступление в дачный кооператив обещали выделить бесплатные земельные участки. Как передает корреспондент агентства «Новый День», руководитель одной из республиканских организаций предлагал крымчанам «безвозмездно» получить земельные участки, для этого гражданам нужно было вступить в дачный кооператив – взнос составлял 52 тысячи рублей. Так, с июня 2014 по декабрь 2015 года, аферист под предлогом безвозмездного выделения земли получил от 500 дачников более 26 млн рублей.
Куйвашев назначил зарплаты членам свердловского правительства / Губернатор Евгений Куйвашев перед новогодними каникулами определил размеры денежного содержания высших региональных чинов в 2017 году
Депутаты хотят приравнять вейпы к сигаретам И ограничить использование испарителей
Мосгордума собирается разработать и внести в Госдуму законопроект, регулирующий продажи и использования вейпов (электронных испарителей). В случае принятия поправок, вейпы будут приравнены к сигаретам. Закон ограничит их использование в общественных местах и разрешит продажу устройств только совершеннолетним, сообщает газета «Коммерсантъ». Автором идеи является спикер МГД единоросс Алексей Шапошников.
За новогодние праздники на Среднем Урале изъяли почти 700 литров спирта в фунфыриках / На Среднем Урале за новогодние каникулы изъяли почти 700 литров спирта в фунфыриках. Как передает корреспондент NDNews.ru, управление Роспотребнадзора по Свердловской области в течение прошедших праздничных дней выявило более 5,6 тысяч единиц непищевой спиртосодержащей продукции, незаконно продававшейся на территории региона.
К Земле движутся сразу две кометы
Астрономы обнаружили две кометы, которые направляются к Земле. Космические тела удалось обнаружить при помощи орбитального телескопа в рамках проекта NEOWISE. В НАСА сообщают, что первое космическое тело получило название C/2016 U1. Траектория его полета не выйдет за границы орбиты Меркурия. Расчёты демонстрируют, что уже в ближайшие дни, 14 января, комета пройдёт ближайшее расстояние к Земле. Второй объект получил название 2016 WF9. Эта комета с большой вероятностью беспылевая, то есть не имеет хвоста.
Прокатчики фильма «Страна ОЗ» не заплатили режиссеру Сигареву процент от сборов в кинотеатрах / Компания «Парадиз», отвечавшая за организацию проката комедии «Страна ОЗ» в кинотеатрах, до сих пор не выплатила режиссеру Василию Сигареву всех средств, полагающихся ему от сборов
Ожидания-2017: будет только хуже, уверены 42% россиян В лучшее изо всех сил верят 25%
Худшие времена для России и ее жителей еще впереди – в этом нерадостном прогнозе уверены 42% опрошенных ВЦИОМ. 24% думают, что самые большие сложности страна и народ переживают именно сейчас. 25% – оптимисты и считают, что худшее уже позади. При этом, отмечают социологи, в целом в декабре 72% дали положительные оценки своей жизненной ситуации. Лишь 26% выразили однозначный пессимизм. Молодежь (80%) и люди с высоким, по их оценкам, достатком (95%),...
СМИ: в России запретят продажу сигарет гражданам с 2015 года рождения / Из-за курильщиков страна теряет до 2% ВВП
То ли опарыши, то ли моль: в Севастополе продают конфеты с живностью (ВИДЕО)
В одном из крупнейших севастопольских супермаркетов конфеты продаются в ящиках с червями. Как передает корреспондент агентства «Новый День», обнаружил неприятный сюрприз местный житель, снявший видеоролик с ползающими по кондитерским изделиям белыми личинками. «Червячки ползают по конфетам. Это что за дела? Они везде», – возмутился севастополец, опубликовавший видеоролик. Мнение пользователей относительно того, какие именно червяки облюбовали ящики с кондитерскими изделиями, разделились.
Украинцы пытались въехать в Крым по «липовым» паспортам
На границе Крыма и Украины задержали двух украинских граждан с поддельными паспортами. Как передает корреспондент агентства «Новый День», 45-летняя женщина с 25-летним сыном пытались попасть в Крым через пункт пропуска Джанкой. Проверяя паспорта, контролер обратил внимание на печати, «скрепляющие» фотографии владельцев документа с бланком. Исследование с использованием спецтехники показало, что проставленные оттиски печатей в обоих случаях не соответствовали установленному образцу и выполнены кустарным способом.
В 2017 году жители России будут меньше работать / В 2017 году жители России будут работать меньше, чем в году ушедшем
«Куда смотрит Овсянников?» Севастополь превратился в сплошной каток (ФОТО)
В Севастополе гололед парализовал движение: негодуют как автолюбители, так и пешеходы. Жители города жалуются на бездействие коммунальщиков и губернатора Овсянникова. Как передает корреспондент агентства «Новый День», городские дороги сковал лед. Таксисты отказываются ехать в некоторые районы города: машины, даже внедорожники, на обледеневших дорогах становятся просто неуправляемые. «Общественного транспорта мало– редкий топик проедет. Рисковать точно не будем и детей в школу не повезём», – пишут горожане в соцсетях.
Бедность и неопределенность – главные проблемы российской экономики Глава Минэкономразвития дал прогноз на 2017 год
Министр экономического развития Максим Орешкин назвал основные проблемы, которые препятствуют росту экономики. По его мнению, борьба с бедностью гораздо важней борьбы с неравенством, а бизнес ждет определенности экономических перспектив, которая сильно влияет на инвестиционную активность. Однако, несмотря на все негативные факторы, новый глава Минэкономразвития уверен, что уже во втором полугодии 2017 года ВВП вырастет на 2%.
Россия сократит поставки нефти в Белоруссию Минск недополучит 500 тысяч тонн «черного золота»
Министерство энергетики России намеревается сократить объемы поставок нефти в Белоруссию на 12% уже в первом квартале 2017 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что согласно графику, переданному белорусской стороне 28 декабря, объем поставок составит 4 млн тонн вместо планировавшихся 4,5 млн. Данное решение о сокращении экспорта было продиктовано тем, что до конца минувшего года сторонам не удалось решить спор о реструктуризации долга Минска за поставленный в страну газ.
WikiLeaks поднял на смех «работу» американских спецслужб: смотрят ТВ и читают соцсети / Скандально известный портал WikiLeaks, специализирующийся на громких политических разоблачениях, издевательски прокомментировал «секретный доклад» американских спецслужб о вмешательстве «русских хакеров» в президентские выборы в США
СМИ: в России запретят продажу сигарет гражданам с 2015 года рождения Из-за курильщиков страна теряет до 2% ВВП
Минздрав РФ разработал новую антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Главная цель проекта – снижение распространенности потребления табака среди населения не менее чем на 25%. Самым спорным пунктом концепции является пожизненный запрет на продажу сигарет людям, которые родились после 2014 года. Предполагается, что ограничения начнут действовать с 2033 года. При разработке документа специалисты Минздрава опирались на Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака.
На радость детям: тысячи киндер-сюрпризов и других игрушек выбросило на побережье в Германии (ФОТО, ВИДЕО) / На побережье немецкого острова Лангеоог в Северном море вынесло тысячи пластиковых яиц с игрушками внутри
С новыми ценами! Что в 2017 году в Крыму подорожает, что подешевеет
Новый год в Крыму начался с роста цен: с 1 января подорожал проезд в троллейбусах Симферополя – до 12 рублей. С 1 июля билет подорожает еще – до 14 рублей за одну поездку в пределах города. Как передает корреспондент агентства «Новый День», введены новые тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении: стоимость 1 километра составляет 1 рубль 40 копеек. В целом, билеты подорожали в 1,5 – 2 раза: если в прошлом году дорога...
Фильм по компьютерной игре «Кредо убийцы», машинки-монстры для всей семьи и комедия-путешествие / Кинопремьеры недели (ВИДЕО)
09 января ожидаются следующие события – Севастополь
9.01.2017, понедельник 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова (ул. Ленина, 2) 08:20 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Владимира Базарова (ул. Ленина, 2) 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2) 10:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Юрия Крирова (ул.
Севастополь оказался на последнем месте в России по уровню жизни
Севастополь занял последнее место среди российских регионов по уровню жизни. Рейтинг опубликовал журнал «Профиль». Как передает корреспондент РИА «Новый День», при составлении рейтинга учитывались уровень и динамика экономического развития, а также качество жизни, включая доходы населения, обеспеченность жильем, личным транспортом, ситуацию на рынке труда и так далее. В Севастополе отмечен самый низкий в России валовый региональный продукт на душу...
Балтфлот направил четыре тягача и броневик в аэропорт Храброво вытаскивать самолет / В калининградский аэропорт Храброво прибыла военная техника Балтфлота, чтобы вытащить самолет Airbus, выехавший накануне за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП)
Украинцев морально готовят к сдаче Крыма и Донбасса
Провластные киевские СМИ активно распространяют мнение американского политолога украинского происхождения Александра Мотыля о том, что для Украины не просто бессмысленно, но и опасно продолжать борьбу за возвращение отколовшихся русских территорий. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», политолог убеждает украинское общество в том, что Крым и Донбасс легли тяжким экономическим бременем на плечи России, и поэтому отказ от них можно в перспективе смело рассматривать как очередную перемогу (победу) Киева над Москвой.
Зомби-апокалипсис: британские ученые рассчитали сценарий гибели человечества / Не с новогоднего похмелья, а для сдерживания реальных болезней
В Крым пошел газ с Кубани Его достаточно, чтобы полностью обеспечить потребление полуострова
В Крым сегодня начались поставки газа по новому газопроводу из Краснодарского края. Поставки начаты в рамках пуско-наладочных работ. «Газ в системе есть. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, «Стройгазмонтаж» введет газопровод в штатный режим работы», – заявил член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер Крыма Михаил Шеремет. Как сообщает РИА Новости, по словам Шеремета, введенные...
Сенсация: «Титаник» погиб не из-за айсберга / Британский журналист утверждает, что нашел истинную причину крушения
Небо над Крымом прикрыли «панцирем»: на дежурство заступил современный ракетно-пушечный комплекс
В Крыму на боевое дежурство заступили расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». Как передает корреспондент РИА «Новый День», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» разработаны тульским «КБ приборостроения». Современная версия принята на вооружение подразделениями ПВО России в 2012 году. Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и управляемыми ракетами с границами зоны поражения от 1,2 км до 20 км по дальности и от 15 метров до 15 километров по высоте.
Из Севастополя перестали ходить автобусы на ЮБК – дорожники не справились с капризами погоды
Между Севастополем и Ялтой прекращено автобусное движение. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня во второй половине дня в Севастополе отменили все автобусы в сторону Южного берега Крыма. Причина – обледенелые дороги. Напомним, что сегодня в Севастополе пошел мокрый снег с дождем. К обеду столбик термометра достиг нулевой отметки, а потом продолжил падение. Дорожные службы не смогли справиться с последствиями погодным капризов: расчистить и посыпать дороги южного направления оказалось некому.
Крым и Севастополь встречают Рождество
Жители Крыма и Севастополя готовятся к празднованию Рождества. Как передает корреспондент агентства «Новый День», 7 и 8 января в честь одного из главных христианских праздников в городах полуострова пройдут рождественские мероприятия. Утром 7 января в Симферополе в Александро-Невском кафедральном соборе начнется Архиерейская Божественная литургия. В Севастополе литургии пройдут в нижнем храме Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Владимирского собора и в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.
2017 год начался с роста цен на нефть / На первых в 2017 году торгах на бирже ICE , стоимость нефти марки Brent превысила 57 долларов за баррель
«Севастопольский Ихтиандр» нашел в городской луже десяток номеров авто Спустя полдня лужа успела «проглотить» ещё несколько знаков
Житель Севастополя умудрился отыскать порядка десяти автомобильных номеров в одной городской луже. Как передает корреспондент агентства «Новый День», горожанин сам потерял табличку со знаками от своего авто в огромной яме, заполненной водой, на проспекте Октябрьской Революции, и в поисках своего – нашел чужие номера. По словам севастопольца, поделившегося в социальных сетях снимком с выловленными в луже табличками, поиск и извлечение всех номеров заняли у него два часа.
В Германии задержали мигранта, собиравшегося устроить еще один теракт / В Германии задержали мигранта, собиравшегося устроить еще один теракт: мужчина пытался получить финансирование от террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).
На Украине определились с помещениями для суда над крымчанами
Апелляционный суд Киева определил места, которые будут рассматривать уголовные дела в отношении бывших депутатов Верховного Совета Крыма. Как передает корреспондент агентства «Новый День», всего официальный Киев намерен виртуально отправить за решетку 11 политиков, проходящих по статье «государственная измена». Таким образом, украинская сторона намерена наказать крымских политиков за причастность к событиям, за которыми в 2014 году последовало возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
ИГ взяло ответственность за теракт в стамбульском ночном клубе / Россияне стали больше бояться отдыхать в Турции
Соцсети жёстко раскритиковали новую пешеходную зону в центре Симферополя (ФОТО)
Жители Симферополя выражают массовое недовольство из-за неудовлетворительного качества ремонта двух центральных улиц города. Как передает корреспондент агентства «Новый День», в социальных сетях появился детальный разбор реконструкции, которую уже обозвали обычной «халтурой». «В Китае за это, наверно, расстреляли бы, причем, прилюдно. В какой-нибудь арабской стране, в лучшем случае, – высекли бы на главной площади, а потом посадили надолго, лишив всего имущества. Потому что это не работа, друзья, это воровство.
Видеоитоги года – пятерка самых популярных роликов NDNews.ru / Самым популярным сюжетом нашего агентства, как это ни странно, стало видео политической тематики
В центре Симферополя ярко искрит новенькая плитка. Красиво, но страшно (ВИДЕО)
На одной из центральных улиц Симферополя, где ведется реконструкция, произошло ЧП – из-под свежеуложенной плитки внезапно стал валить черный дым и сыпать искры. Как передает корреспондент агентства «Новый День», по предварительной оценке произошло повреждение подземного высоковольтного электрического кабеля. По словам очевидцев, в связи с неполадками с электричеством, мигало уличное освещение, а также близлежащая световая ель.
В США выпустили детский образовательный ролик с российскими Крымом и Севастополем (ФОТО, ВИДЕО)
Американский детский образовательный канал Kids Learning Tube признал Крым и Севастополь субъектами Российской Федерации. Как передает корреспондент агентства «Новый День», накануне на канале появилось видео о регионах РФ, куда включили также Крым и Севастополь. В ролике, призванном познакомить американских детей с российскими регионами, 85 субъектов государства поют о том, что они являются частью большой страны. Кроме того, в сюжете неоднократно упоминается о том, что Севастополь – город федерального значения.
Она вернулась: в Крыму зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней (ФОТО)
В Советском районе Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Как передает корреспондент агентства «Новый День», ЧС введена из-за падежа поголовья свиней на территории Дмитровского сельского поселения. В целях локализации очага перекрыты проселочные дороги, установлены посты, проведен подворовой обход с привлечением ветеринарной службы и отдела МВД. Напомним, в ноябре в Ленинском районе был введен карантин. В селе Песочное 19 ноября погибло более 70 животных.
Ле Пен разберётся с Киевом, когда станет президентом Пока не до Украины
Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен не собиралась и не собирается приезжать на Украину. Как передает корреспондент агентства «Новый День», после заявлений о статусе российского Крыма, сделанных политиком накануне, служба безопасности Украины заявила о намерении запретить Ле Пен въезд в страну. Однако, как оказалось, лидер французской партии «Народный фронт» не собиралась посещать «негостеприимное» государство: «У Марин Ле Пен не было намерений посетить Украину.
Тагильские чиновники отправляли в Екатеринбург группу детей на неисправных автобусах / Сотрудники ГИБДД отменили поездку
Под Крымский мост забита половина свай
Свайные работы на морских и сухопутных участках Крымского моста выполнены на 50%. Как передает корреспондент агентства «Новый День», на сегодня погружено более 3,5 тысяч свай из 7 тысяч, запланированных проектом. «Экватором» стала трубчатая свая, одна из самых мощных: ее диаметр – 1420 миллиметров, толщина стенки – 40 миллиметров. Если собрать воедино все установленные в ходе строительства моста трубосваи, то можно получить трубу длиной более 150 километров.
Полиция Екатеринбурга забрала из цыганского табора 12-летнюю беременную замужнюю девочку / Она вышла замуж два года назад
Кому стихия, а кому – спасение: на восток Крыма идут долгожданные ливни Феодосия и Керчь без воды не останутся
В Крыму из-за сильных осадков объявлено штормовое предупреждение. Как передает корреспондент агентства «Новый День», 5 января в южных и восточных районах полуострова ожидаются сильные ливни, в горах очень сильные осадки. Уровень воды в реках может подняться до 1,5 метров, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. Отметим, что сильные осадки могут спасти Восточный Крым, который в декабре остался без подпитки из водохранилищ.
Отремонтировали: главный коммунальщик Симферополя призвал водителей беречься на дорогах Снег держится лучше асфальта
В Симферополе второй месяц продолжается зима. Об этом сегодня заявили в администрации города, объявив очередное экстренное предупреждение и анонсировав авральные меры. При этом чиновники сообщили о новом виде осадков, пагубно влияющем на свежеотремонтированные дороги: «В минувшем месяце на территории города Симферополя выпало четыре арктических циклона (так в тексте – ред. НД), которые в свою очередь сопровождались резкими скачками температуры.
На что хватит энергии ручейка и ветряка на горке / Ученые рассказали о возможностях альтернативной энергетики на Урале
Москва решила, кто будет судить крымчан
Путин назвал новых главных судей в Республике Крым и Севастополе. Как передает корреспондент агентства «Новый День», президент Российской федерации подписал указ о назначении судей федеральных судов и о представителях Президента в квалификационных коллегиях судей. Так, судьей Верховного Суда Республики Крым глава государства назначил Елену Аверину, более 8 лет до этого занимавшую пост судьи Астраханского областного суда.
Власти Зауралья запретили пить воду из радиоактивной реки / На территории Курганской области вводятся ограничения водопользования на реке Теча
В Крыму балтийский гость умыкнул ноутбук из зубной клиники
В Симферополе за кражу ноутбука «туристу» из Калининграда грозит тюремный срок. Как передает корреспондент агентства «Новый День», преступника нашли быстро, но «товар» уже ушел по сходной цене. Сообщение о краже в дежурную часть отдела полиции поступило от 58-летней местной жительницы: по месту ее работы, в одной из городских стоматологических клиник, из личного кабинета неизвестный похитил компьютер.
«Эхо» иркутского «Боярышника»: в Петербурге изъяли 40 тыс. бутылок суррогата / Петербургское Росалкогольрегулирование совместно с экономической полицией и ФСБ обнаружили и изъяли во Фрунзенском районе более 40 тысяч бутылок нелегального алкоголя
Соцсети отвлеклись от праздников и обнаружили, что власти Симферополя забыли почистить город (ФОТО)
Пока власти Симферополя встречают Новый год, а коммунальщики находятся в отпуске, симферопольцы публикуют в соцсетях заваленные бытовыми отходами пространства вокруг мусорных площадок и брошенные на тротуарах елки, нераспроданные на муниципальных елочных базарах. Как передает корреспондент агентства «Новый День», в районе кинотеатра Космос горожанам приходится пробираться через остатки елочного базара, который, кстати, проводился муниципальным унитарным предприятием «Метроград».
Новый год в Петербурге будет мокрым и слякотным / На новогодние праздники, в том числе и 31 декабря, в Петербурге будет плюсовая температура
В Крым к Рождеству подтягиваются рецидивисты и мошенники из Украины
ФСБ РФ изобличила и задержала на границе с Крымом украинского рецидивиста и семейную пару, промышляющую подделкой документов. Как передает корреспондент агентства «Новый День», преступников, находящихся в федеральном розыске, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили во время проверки документов. Так, на автомобильный пункт пропуска «Перекоп» прибыл гражданин Украины 1979 года рождения.
В Ленобласти пенсионер замерз насмерть из-за навигатора в такси и равнодушия диспетчеров / 77-летний пенсионер замерз насмерть в Ломоносовском районе Ленобласти
Киев продолжит провоцировать Москву ракетными стрельбами над Крымом И не только ракетными
Украина не намерена отказываться от ракетных учений вблизи Крымского полуострова и собирается вновь подвергнуть опасности воздушное пространство РФ. Кроме того, в Киеве заявили о расширении военных манёвров вокруг Крыма с подключением других родов войск. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», минобороны Украины приняло решение проводить ракетные стрельбы на регулярной основе, а министр обороны Полторак заявил, что предыдущие учения 1 и 2 декабря прошлого года «прошли успешно».
«Прыгающее» выкатное поле «Зенит-Арены» решили укрепить кучей домкратов / И протянут к ним тысячи проводов
Украина собирается выпускать американские винтовки
«Укроборонсервис» заключил контракт с американской компанией Aeroscraft на производство стрелкового оружия по стандартам НАТО. Как передает корреспондент РИА «Новый День», пилотным проектом станет автоматическая винтовка M16 модели WAC47. Заместитель главы корпорации «Укроборонпром» Владимир Коробов отметил, что переход на международные стандарты НАТО является частью стратегии реформирования и развития украинского ОПК.
Многострадальную «Зенит-Арену» затопило на испытаниях пожарных гидрантов / «Зенит-Арену» затопило в «штатном режиме». Потоп случился минувшей ночью при испытаниях противопожарной системы
Победа любой ценой: кандидат в президенты Франции заявил о законном присоединении Крыма к России
Предвыборные технологии президента США Дональда Трампа начали активно использовать в Европе: кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что Крым перешел под юрисдикцию России законным путем. Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый тур президентских выборов во Франции состоится в апреле 2017 года. Марин Ле Пен будет представлять «Национальный фронт». Конкуренцию ей составляют Мануэль Вальс и Франсуа Фийон. Согласно опросам, последний пока обходит Ле Пен по полярности.
В Кургане может произойти экологическая катастрофа? / «Водный союз» отказывается принимать коллектор №15