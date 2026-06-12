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Армия России нанесла 2 массированных и 5 групповых ударов по военным объектам на Украине

За последнюю неделю, с 6 по 12 июня, в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России, нанесены два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В результате ударов поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В то же время российскими средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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