Трамп заявил о возможном возвращении нефтяных санкций против России

Вашингтон может вновь ввести ограничительные меры против российской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер дал понять, что такое решение возможно при нормализации мирового рынка «черного золота».

«Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать», – сказал Трамп (цитата по РИА «Новости»), отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Американский лидер обратил внимание, что стоимость энергоресурсов быстро снижаются после начала прохода судов через Ормузский пролив, транзит через который полностью возобновится в пятницу, 19 июня, после подписания мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее Трамп заявил, что намерен сделать все, что в его силах, для урегулирования украинского конфликта. После встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским американский лидер призвал Россию пойти на соглашение с Украиной, которое «положит конец войне». Накануне президент США говорил, что готов сосредоточиться на Украине после завершения войны с Ираном. «Теперь, когда с (конфликтом с Ираном) покончено, мы собираемся сосредоточиться на Украине. Посмотрим, сможем ли мы что-то сделать», – отмечал он.

В настоящее время котировки североморской нефти марки Brent на бирже колеблются около уровня $80 за баррель. Стоимость фьючерсов на американское «черное золото» марки WTI торгуется вблизи отметки $77 за баррель.

Ранее с марта Вашингтон отменил запрет на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры. Решение было принято на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке для недопущения дефицита топлива, застрявшего в транзите.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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