Трамп: «Россия должна заключить сделку с Украиной»

Президент США Америки Дональд Трамп пообещал, что сделает все, что в его силах, для урегулирования конфликта на Украине.

«Я буду делать все, что смогу», – сказал глава Белого дома журналистам на полях саммита Группы семи (G7) во Франции.

Также Трамп заявил, что провел встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 и встретится с ним еще раз позднее 16 июня. По оценке американского лидера, у него была «хорошая встреча» с главой киевского режима. Подробности он не привел.

После переговоров с главой киевского режима президент США призвал Россию пойти на соглашение с Украиной, которое «положит конец войне». «Россия должна заключить сделку. Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина», – сказал Трамп, чьи слова приводит CNN.

Накануне американский лидер в ходе встречи c президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Вашингтон намерен сосредоточиться на Украине после завершения войны с Ираном конфликта. «Теперь, когда с (конфликтом с Ираном. – прим. ред.) покончено, мы собираемся сосредоточиться на Украине. Посмотрим, сможем ли мы что-то сделать», – сказал Трамп.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на той базе, о которой шла речь с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. «На те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна», – сказал российский лидер, подчеркнув, что конфликт быстро придет к своему естественному завершению, если на эти компромиссы согласится и Украина.

Париж, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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