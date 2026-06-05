О мире на Украине, «Орешнике», Европе, переизбрании в 2030 году: Путин ответил на вопросы глав мировых информагентств

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств в Санкт-петербурге, которая продолжалась более двух часов, ответил в том числе на вопросы о ситуации вокруг украинского конфликта и путях его урегулирования, отношениях России и Европы, оценил состояние российской экономики, а также высказался о своем участии в выборах в 2030 году.

Украина

Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами, на той базе, о которой шла речь с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, заявил Владимир Путин. «И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна», – сказал российский лидер (здесь и далее цитаты по сайту Кремля). Он подчеркнул, что конфликт быстро придет к своему естественному завершению, если на эти компромиссы согласится и Украина. При этом президент добавил, что киевский режим не готов к мирным договоренностям.

Что касается контроля над Донбассом и мирной сделки по Украине, то «одно другого не исключает», отметил Путин. «Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку – не противоречит друг другу», – подчеркнул он.

Говоря о том, с кем должно быть подписано мирное соглашение, Путин отметил, что Москва найдет, с кем подписать документ: «Было бы желание, а как это оформить, мы найдем способ». Вместе с тем, по его словам, России хотелось бы подписать «эти исторические документы», с лицами, которые являются легитимными с точки зрения конституции, основного закона Украины. «Это очень важно, но это все-таки юридический вопрос», – подчеркнул он.

Касаясь ситуации в зоне СВО, президент заявил, что российские войска наступают на всех участках линии фронта. «Нет места, где бы не было наступления российских войск», – сказал он. Путин подчеркнул, что Украина теряет территории, а ее вооруженным силам катастрофически не хватает личного состава. Общая численность ВСУ сократилась на 100 тыс. человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тыс. военнослужащих, указал он. По словам Путина, российская армия сейчас полностью контролирует территорию ЛНР, а также более 85% ДНР и 80% территории Запорожской области. За последнее время армия заняла около 2,4 тысяч кв. км, уточнил он.

Говоря об атаках БПЛА, президент заявил, что поставляемые Киеву западными спонсорами дроны периодически «прорываются», но у России есть система ПВО, которую она будет укреплять и совершенствовать, а у Украины вообще такой системы нет.

Применение «Орешника»

Отвечая на вопрос о применении «Орешника» в ходе одного из последнего массированного «удара возмездия» по Украине, Путин заявил, что по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника». Он допустил его полноформатное применение по целям, в том числе в районе городской застройки. По его словам, недавнее применение «Орешника» в Белой Церкви и подконтрольной ВСУ части ДНР было тестом ракет, это было испытательное, а не боевое применение.

«Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона, у нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударяли, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все, куда легло», – сказал Путин.

«Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», – подчеркнул он.

Отношения России и Европы

Путин заявил, что Евросоюз мог бы помочь в поиске решения по украинскому урегулированию, но в рамках договоренностей, достигнутых в Анкоридже. При этом европейские страны не могут быть посредником в переговорах, поскольку они напрямую содействуют Украине, фактически втягиваются в боевые действия. «Посредничество предполагает нейтралитет. Где же здесь нейтралитет?», – сказал российский лидер.

Глава российского государства при этом заявил о готовности к диалогу со странами Европы, но «ситуация должна созреть». «Я думаю, что дело как раз к этому идет. Она, мне кажется, постепенно созревает», – отметил Путин.

«Если есть желание у европейцев с нами работать, так пусть они отбросят свой колониальный подход и разговаривают с Россией, как с равным партнером, и вместе с нами ищут варианты решения. Пусть и очень сложных вопросов, но требующих разрешения в интересах как России, так и наших европейских партнеров, мы готовы к этому. <…> Достаточно им снять трубку, позвонить. Хотят приехать, пускай приезжают», – сказал российский лидер. Он предложил обсуждать кандидатуру переговорщика от Европы по линии МИД или спецслужб, подчеркнув, что Россия не навязывает кандидатуры, но это должны быть люди, которым можно доверять. Ранее президент упоминал в качестве возможного переговорщика бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Отвечая на вопрос о «российской угрозе», Путин назвал заявления о возможности нападения России на страны НАТО провокационными. «Нам зачем это нужно? <….> Какой смысл для нас, вообще резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Но это просто я говорил, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону. Ну, а как первый шаг – расплачиваться за тот режим, который захватил власть в Киеве», – сказал Путин. Он признался, что его удивляет, что часть населения европейских стран верит в это: «Это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно».

«Поэтому что касается нападения России на Европу, это, конечно, бред, но не только. Это еще провокация и дезинформация с целью одурачивания своего собственного населения для выбивания денег на борьбу с Россией и на демилитаризацию своих экономик», – подытожил президент.

Про Армению

Говоря о возможном вступлении Армении в Евросоюз, Путин отметил, что не видит «ничего сверхъестественного» в позиции Еревана. По его словам, стоящие за премьером Николом Пашиняном политические силы давно говорят об этом и «не стесняются». «На самом деле здесь нет ничего плохого. Ориентируются на какие-то западные стандарты, на европейские стандарты. И я считаю, что это право каждой суверенной страны, – которой является Армения, безусловно, – выбирать какие-то приоритетные, как они полагают, и ценные для развития страны», – сказал президент. По его словам, у России только одна просьба к Армении – провести референдум по вопросу вступления в ЕС «как можно быстрее». «У нас никаких претензий. Мы сохраним нормальные отношения с Арменией, по какому бы пути она ни приняла решение идти, вот и всё», – заключил Путин.

Российская экономика

В ответ на вопрос о сложностях в российской экономике, Путин заявил: «Как сказал Марк Твен – по-моему, Марк Твен это сказал: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как-то он однажды пошутил. Так и сейчас»

Как отметил президент, есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики, но жесткие решения, принимаемые ЦБ и финансовыми властями для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей, дают результат. По его словам, Россия не хочет гиперинфляции под 60-70%, как в некоторых странах, поэтому «сознательно пошла на охлаждение экономики». «Можно говорить, что переохладили, можно говорить, что еще не все сделано в этом направлении. Но это сознательные шаги», – сказал глава государства. По его словам, меры, принимаемые правительством и ЦБ, направлены на борьбу за «здоровье российской экономики в целом».

Про возможность переизбрания в 2030 году

Путин заявил, что Конституция позволяет ему вновь баллотироваться на президентский пост в 2030 году, но говорить об этом преждевременно. По его словам, сейчас он не думает о возможном переизбрании на шестой срок. «Только Господь знает, хватит ли здоровья дожить до завтра. <...> Конституция позволяет [баллотироваться], но рано говорить об этом», – сказал глава государства, добавив, что сейчас нужно решать поставленные перед страной масштабные задачи, думать о будущем России.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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