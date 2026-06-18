российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

СМИ: Трамп просит оборонные компании США производить ракеты в Европе

Фото из архива сайта Белого дома

Президент США Дональд Трамп намерен обратиться к производителям вооружений с просьбой начать производить ракеты по лицензии в Европе и на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что вопрос лицензирования европейских компаний стал еще более актуальным из-за конфликта на Ближнем Востоке, где американские военные истратили большое количество боеприпасов.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС намерены детально обсудить выдачу американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям.

На пресс-конференции по итогам саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон также подтвердил, что Трамп настаивал на мобилизации оборонной промышленности США и создании мощностей для поставок боеприпасов.

США производят некоторые виды оружия по лицензии за рубежом, например ракеты Patriot в Германии, но в целом тщательно охраняют свои лицензионные соглашения из-за проблем с интеллектуальной собственностью и цепочками поставок.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / США

В США полицейские застрелили годовалого ребенка / В США легкомоторный самолет рухнул на дорогу / Страны G7 договорились нарастить поставки вооружений Киеву / Кремль ожидает визит в Москву американских переговорщиков по Украине / Трамп заявил о возможном возвращении нефтяных санкций против России / Трамп проинформировал о подписании мирной сделки с Ираном / Трамп сообщил о возобновлении судоходства через Ормузский пролив / Трамп пригрозил Макрону пошлинами на французские вина и шампанское

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Европа, США,