СМИ: Трамп просит оборонные компании США производить ракеты в Европе

Президент США Дональд Трамп намерен обратиться к производителям вооружений с просьбой начать производить ракеты по лицензии в Европе и на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что вопрос лицензирования европейских компаний стал еще более актуальным из-за конфликта на Ближнем Востоке, где американские военные истратили большое количество боеприпасов.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС намерены детально обсудить выдачу американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям.

На пресс-конференции по итогам саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон также подтвердил, что Трамп настаивал на мобилизации оборонной промышленности США и создании мощностей для поставок боеприпасов.

США производят некоторые виды оружия по лицензии за рубежом, например ракеты Patriot в Германии, но в целом тщательно охраняют свои лицензионные соглашения из-за проблем с интеллектуальной собственностью и цепочками поставок.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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