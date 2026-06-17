Страны G7 договорились нарастить поставки вооружений Киеву

Лидеры стран «Большой семерки» договорились усилить давление на Россию и увеличить поставки оружия Украине. Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам встречи G7 во Франции.

«Мы договорились увеличить поставки [Украине] средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – сообщается в документе.

По мнению лидеров стран G7, сейчас подходящее время для того, чтобы усилить санкционное давление на Россию, поскольку президент США Дональд Трамп заключил сделку с Ираном по Ормузскому проливу. Новые ограничения в отношении РФ затронут в том числе нефтегазовый сектор.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может вновь ввести ограничительные меры против российской нефти. Американский лидер дал понять, что такое решение возможно при нормализации мирового рынка «черного золота».

Тем временем, в ЕС с сегодняшнего дня вступает в силу запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Страны блока должны будут проверять, где произведен газ, перед разрешением поставки.

Для краткосрочных контрактов, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на СПГ начал действовать с 25 апреля. C 1 января 2027 года запрет будет действовать в отношении долгосрочных контрактов на импорт СПГ.

Париж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube