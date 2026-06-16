Кремль ожидает визит в Москву американских переговорщиков по Украине

Кремль ожидает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут с визитом в Москву после подписания мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Как я информировал по итогам беседы воскресной нашего президента с господином Трампом, мы ожидаем, что после того как будет подписан меморандум в пятницу, то открывается возможность для того, чтобы два представителя хорошо известных нам, Уиткофф и Кушнер, приехали в Москву для встречи с нашим руководством», – цитирует слова Ушакова РИА «Новости».

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали визит американских переговорщиков в Москву в ходе телефонного разговора в минувшее воскресенье.

Ранее сегодня американский лидер заявлял, что переключаются с ситуации на Ближнем Востоке на украинский конфликт, и пообещал сделать все возможное, чтобы завершить его. Трамп также допустил, что Вашингтон восстановит санкции против российской нефти.

Москва, Анастасия Смирнова

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