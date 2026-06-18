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Глава Пентагона призвал НАТО стать жестким военным альянсом

Фото: официальный сайт НАТО

Глава министерства войны США Пит Хегсет считает, что НАТО нужно вновь стать жестким военным альянсом с реальными боевыми возможностями. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

«НАТО 3.0 – это модель, которая должна вернуться к созданию настоящего жесткого военного альянса, обладающего реальными военными возможностями и способностями к сдерживанию», – сказал Хегсет.

Американский министр подчеркнул, что Североатлантический альянс должен взять на себя главенствующую роль в обеспечении безопасности Европы.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО в рамках NATO Force Model – структуры, с помощью которой происходит командование силами партнеров для выполнения поставленных задач.

Кроме того, по некоторым данным, США планируют отказаться от представления НАТО современных самолетов-заправщиков KC-46 и разведывательных дронов дальнего действия.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / США

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