SpaceX предупредила о проблемах со Starlink на Украине из-за ЕС

Американская корпорация SpaceX выступила с критикой в отношении планов ЕС по распределению спутникового спектра. Такое решение может стать причиной перебоев в работе системы Starlink на Украине.

Суть нововведений, предложенных Еврокомиссией, заключается в том, чтобы зарезервировать 2/3 доступного диапазона в 2 ГГц за европейскими компаниями. Это фактически лишит иностранные корпорации возможности конкурировать за правительственные контракты в Европе.

В SpaceX считают, что инициатива ЕС противоречит международным нормам и «международным обязательствам Европы и ее экономической реальности». «Новые правила разделят соответствующий спектр на практически непригодные для использования части», – говорится в пресс-релизе компании.

Предложенные правила, по мнению SpaceX, ставят Евросоюз под угрозу остаться без спутниковых сервисов, работающих напрямую с мобильными устройствами. Более того, гибридная система выделения частот для европейской группировки IRIS², которая начнет функционировать не раньше 2029 года и будет ориентирована на широкополосный доступ, может создавать помехи для Starlink на Украине.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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