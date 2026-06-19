США и Иран отменили переговоры в Швейцарии

Делегации США и Ирана не встретятся сегодня в Швейцарии, где планировалось провести первый раунд мирных переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Швейцарии.

Встреча должна была пройти сегодня на курорте Бургеншток. «Запланированные переговоры между США, Ираном, Катаром и Пакистаном отложены. Швейцария по-прежнему готова содействовать этим переговорам. Соответствующая подготовительная работа в Бюргенштоке продолжается», – сообщили в ведомстве.

Изначально предполагалось, что 19 июня в Швейцарии пройдет церемония подписания меморандума о взаимопонимании. Однако это произошло в ночь на 18 июня в дистанционном режиме. Иран не увидел необходимости в повторении процедуры в очном формате.

В Белом доме сообщили об отмене поездки вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию. «Вице-президент не уезжает сегодня вечером. Мы рассчитываем начать технические переговоры как можно скорее», – сообщил представитель администрации США.

Там добавили, что планы технических переговоров еще не утверждены окончательно, хотя американская делегация была готова отправиться «при первой возможности». Организация таких встреч «никогда не была простой или предсказуемой», указали в Вашингтоне.

Тем временем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по Ливану. В результате атак по объектам инфраструктуры «Хезболлы» в нескольких южных районах погибли не менее 15 человек.

По словам экспертов, именно продолжающаяся агрессия Израиля в отношении Ливана срывает дальнейшие переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, так как один из пунктов меморандума о взаимопонимании напрямую предусматривает прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

Берн, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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