США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который, как ожидается, станет ключом к урегулированию конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, а со стороны Ирана подтвердил официальный представитель МИД Исмаил Багаи.

Во время подписания Трамп находился на ужине в Версале. Документ принес госсекретарь Марко Рубио. С заключением сделки с Ираном президента США поздравил лидер Франции Эммануэль Макрон.

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что процедура подписания прошла дистанционно в электронном режиме. Дипломат добавил, что США должны сегодня вывести из-под санкций иранскую нефть, передает иранское госагентство IRNA.

Ранее ожидалось, что подписание меморандума пройдет 19 июня в Женеве. В частности, об этом сообщало министерство иностранных дел Пакистана. Позже информация об этом была удалена из соцсетей дипведомства.

В свою очередь Россия приветствовала подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. «Рассчитываем, что установление мира будет способствовать восстановлению доверия в отношениях между государствами по обе стороны Персидского залива, а возобновление безопасной и беспрепятственной навигации через Ормузский пролив, как она и осуществлялась вплоть до 28 февраля с.г., поможет уменьшению волатильности на глобальных энергетических и продовольственных рынках, которая прежде всего задевает интересы наиболее уязвимых стран», – заявили в МИД РФ.

После подписания соглашения в течение 60 дней будут проведены переговоры для достижения окончательных договоренностей по ядерным вопросам и полного снятия первичных, вторичных санкций США, а также резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Планируется, что переговорный процесс стартует в пятницу, 19 июня.

Париж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube