Мирное соглашение США и Иран подпишут в Швейцарии

В воскресенье, 14 июня, США и Иран объявили о достижении соглашения, направленного на прекращение боевых действий, которое вступит в силу в следующую пятницу.

Полный текст еще не опубликован, а официальная церемония подписания запланирована на пятницу в Швейцарии, сообщает CNN.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США снимают военно-морскую блокаду иранских портов и что Ормузский пролив откроется, и будет пропускать суда «совершенно бесплатно».

При этом, США и Иран дают противоречивые показания относительно дальнейших действий после подписания соглашения. Заместитель министра иностранных дел Ирана заявил, что 60-дневные ядерные переговоры начнутся только после того, как США разблокируют миллиарды долларов замороженных активов страны.

Израиль пока не прокомментировал мирное соглашение. Трамп, при этом, раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвав его «очень сложным человеком». Ранее в воскресенье, до объявления о соглашении, израильские войска нанесли авиаудары по Бейруту. В ответ Иран уже сообщил, что подготовил пусковые установки своих ракет, и Израилю надо готовиться получить ответ.

Напомним, что Трамп представил соглашение с Ираном в свой 80-й день рождения, всего за несколько часов до проведения мероприятия UFC в Белом доме, посвященного предстоящему 250-летию страны. Американский чиновник заявил, что Тегеран не хотел, чтобы объявление было сделано до полуночи в Иране, которая пришлась бы на день рождения Трампа.

Лидеры других стран, включая выступающих посредниками Пакистан и Катар, приветствовали соглашение между США и Ираном.

Министр иностранных дел Пакистана подтвердил, что местом подписания соглашения между Соединенными Штатами и Ираном в пятницу станет швейцарский город Женева.

Назвав это событие «значительным прорывом», министр заявил, что оно «обеспечивает столь необходимую уверенность и стабильность мировым рынкам и мировой экономике, особенно развивающимся странам, наиболее уязвимым к региональной нестабильности».

Он поблагодарил Саудовскую Аравию, Катар и Турцию как страны, оказавшие «поддержку и проявившие искренние дипломатические усилия» в обеспечении достижения этой «важной вехи».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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