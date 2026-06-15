В Иране перечислили 14 пунктов мирного соглашения с США

В Иране раскрыли пункты проекта меморандума о взаимопонимании с США. Договоренности, которые должны привести к мирной сделке, включают в себя 14 шагов, а окончательное соглашение будет одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН.

Так стороны договорились о прекращении боевых действий на всех фронтах включая Ливан.

США обязуются не вмешиваться во внутренние дела и уважать суверенитет Ирана, а также обязуются вывести свои войска из районов вокруг страны и не увеличивать численность военнослужащих в регионе.

Что касается Ормузского пролива, то план предусматривает полное снятие морской блокады по мере его разминирования в течение 30 дней. При этом Иран в течение 60 дней обязуется не взимать плату за проход судов.

США должны снять санкции с иранской нефти и не вводить новые. Штаты заблокируют 24 млрд долларов заблокированных иранских средств в течение 60-дневного периода заключительных переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров. Более того, Вашингтон и его союзники должна представить план восстановления Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов.

Впрочем, пункт о предварительной разблокировке 12 млрд долларов замороженных иранских средств уже был опровергнут. Портал Axios сообщает со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что США не собираются разблокировать средства, пока Тегеран не выполнит свои обязательства.

В свою очередь Тегеран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обязуется не производить ядерные вооружения.

В течение 60 дней будут проведены переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полного снятия первичных, вторичных санкций США, а также резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Окончательное соглашение будет достигнуто исключительно по вопросу судьбы обогащенных материалов и обогащения урана, снятия санкций и программы экономического восстановления Ирана. Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня.

Информацию о том, что США и Иран заключили мирное соглашение подтвердили американский президент Дональд Трамп, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади. Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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