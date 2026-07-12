Иран заблокировал Ормузский пролив и атаковал пять стран Ближнего Востока

Иран перекрал судоходство в Ормузском проливе и нанес удары по американским базам в пяти странах. В свою очередь США продолжают наносить удары по иранским объектам.

Ранее несколько судов в Ормузском проливе отклонились от курса и были атакованы военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). «Подстрекаемые иностранцами, несколько судов попытались пройти по несанкционированному маршруту, игнорируя предупреждения о необходимости изменить курс; в результате по судну, которое поставило под угрозу морскую безопасность, отключив свои системы, был нанесен удар, оно остановлено», – сообщили в КСИР, добавив, что после этого инцидента Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления, и до прекращения вмешательства США в этом регионе ни одному судну не будет разрешен транзит.

Иранские военные обвинили американских в провоцировании конфликта и пообещали жесткий ответ. После этого поступила информация о взрывах в городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар на юге Ирана, а также на острове Кешм. Таким образом Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) ответило на перекрытие пролива.

Иран в ответ нанес удары по американским базам в странах Ближнего Востока. В частности, с помощью БПЛА были атакованы система ПВО Patriot, склад с боеприпасами и военный радиолокационный объект США в Кувейте. В Катаре поражена авиабаза Аль-Удейд, в Бахрейне – объекты военной связи и радиолокации, а также платформы дозаправки авианосцев в Омане. Кроме того, КСИР уничтожил центр управления, а также ангары для дронов MQ-9 на авиабазе принца Хассана в Иордании.

Напомним, 18 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, после этого в течение 60 дней будут проведены переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полного снятия первичных, вторичных санкций США. Переговорный процесс сопряжен со множеством трудностей. Так 24 июня Дональд Трамп пригрозил прекратить мирные переговоры с Ираном, если тот начнет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Кроме того, с 7 июля минфин США объявил об аннулировании лицензии на проведение сделок с иранской нефтью, выданной 22 июня, а также предписал до 17 июля свернуть все ранее заключенные контракты. 8 июля Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует из-за взаимного обмена ударами.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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