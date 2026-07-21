«Они отчаянно хотят встретиться»: Трамп оценил возможность новых переговоров с Ираном

Тегеран стремится к проведению новых переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Они отчаянно хотят встретиться. Но, пока они будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности», – заявил американский лидер, слова которого приводит ТАСС.

Таком образом Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Ирана по просьбе журналистов на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме.

Новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 8 июля. Американская армия нанесла несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube