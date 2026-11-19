Два танкера в сопровождении военных США подорвались на мине в Ормузском проливе

В Ормузском проливе два супертанкера подорвались на мине. Об этом заявили в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

«Два нефтяных супертанкера-нарушителя в ходе прохождения через запрещенный маршрут в Ормузском проливе взорвались при подрыве на мине», – говорится в заявлении.

На танкерах начался мощный пожар, в настоящее время они остановились в южной части Ормуза.

В КСИР уточнили, что оба судна при проходе через пролив пользовались сопровождением с воздуха американских военных самолетов и БПЛА.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube