В Ормузском проливе два танкера подорвались на мине

В Ормузском проливе два танкера, перевозившие нефть, подорвались на мине. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции.

«Два танкера-нарушителя подорвались на морских минах у южного и восточного побережий Ормузского пролива», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту танкеров вспыхнули пожары в машинных отделениях. Данные о пострадавших не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Ормузе два супертанкера, следовавшие в сопровождении с воздуха американских военных самолетов и БПЛА, подорвались на мине.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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