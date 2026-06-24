Трамп пригрозил прервать мирные переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить мирные переговоры с Ираном, если тот начнет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

Американский лидер заявил, что Тегеран заверил Вашингтон в отказе от намерений брать плату за проход через Ормузский пролив.

«Если это ложная информация, переговоры будут немедленно прекращены!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее сообщалось, что Оман и Иран разрабатывают соглашение по совместному управлению Ормузским проливом. Документ будет учитывать международные стандарты.

Напомним, 18 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, после этого в течение 60 дней будут проведены переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полного снятия первичных, вторичных санкций США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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