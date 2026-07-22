Трамп пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям в ответ на атаки морских судов в Ормузском проливе

Американская армия будет наносить удары по мостам и электростанциям в Иране в ответ на атаки морских судов в Ормузском проливе. С таким предупреждением выступил президент США Дональд Трамп.

«Каждый раз, когда Исламская Республика Иран будет бить по судну в Ормузском проливе – ракетой, реактивным снарядом, дроном, любым оружием – США будут бомбить и уничтожать один мост или электростанцию, в том числе те, которые находятся возле столицы Тегерана или на ее территории», – предупредил американский лидер в своей социальной сети.

Ранее Трамп неоднократно выступал с подобными заявлениями с угрозами в адрес Ирана.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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