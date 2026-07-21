Посредники предложили США и Ирану 10-дневное перемирие

США и Иран получили от посредников предложение о 10-дневном прекращении огня. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники. По его сведениям, с соответствующей инициативой выступили Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники.

Администрация президента США Дональда Трампа изучает данное предложение и призвала Израиль воздержаться от шагов, которые могут сорвать дипломатическое урегулирование, сообщили неназванные американские чиновники.

Эта инициатива, как отмечается в публикации, позволит остановить боевые действия и обеспечить свободное судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, у США и Ирана появится возможность вернуться к меморандуму о взаимопонимании.

При этом Вашингтон одновременно готовится к возможной эскалации. Как отмечает Axios, в последние дни США перебросили на Ближний Восток десятки истребителей и самолетов-заправщиков, собрав силы, необходимые для крупной эскалации.

Вместе с тем израильские источники сообщили изданию, что ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности на фоне вероятного расширения конфликта до полномасштабной кампании в ближайшие дни.

Ранее о подготовке США к более масштабным военным действиям против Ирана также сообщала газета Washington Post.

Накануне официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию эскалации с США. Он отметил, что не будет вдаваться в подробности поступивших инициатив.

Тем временем в ночь на вторник, 21 июля, США и Иран обменялись новыми ударами по военным объектам друг друга. По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), американские военные нанесли серию ударов по иранским военным командным центрам, морским объектам, пусковым площадкам ракет и беспилотников, системам ПВО, чтобы «ослабить способность Ирана продолжать атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив», передает «Интерфакс».

Иран ответил ударами ракет и дронов по американским базам в Кувейте, Иордании и Бахрейне. В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) сообщили об уничтожении радиолокационной системы противоракетной обороны и истребителя F-15 на базе США в Иордании. Кроме того, по данным иранских военных, были поражены объекты ПВО, связи, а также пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, ЗРК Patriot и место размещения американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 на трех американских базах в Кувейте. В Бахрейне, согласно заявлению КСИР, под удар попал дата-центр американской компании Amazon. Объекту нанесен значительный ущерб, указала иранская сторона.

США возобновили удары по Ирану 7 июля, обвинив Тегеран в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран счел это нарушением меморандума о взаимопонимании и в ответ атакует американские военные объекты в странах Ближнего Востока. По данным Пентагона, с 7 июля ранения получили порядка 100 американских военных. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что за гибель каждого американского солдата Иран «будет многократно расплачиваться».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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