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Израиль атаковал жилые кварталы на юге Ливана, есть погибшие

Архив, фото: «Анадолу»

Израиль ударил по жилым кварталам на юге Ливана. По предварительным данным, разрушены несколько домов, есть погибшие и пострадавшие.

Под удар израильских сил попал жилой район Араб-Салим. Для атаки ЦАХАЛ выбрал ранее утро, когда жители находились в своих домах. Одно из зданий буквально превратилось в руины. На месте обнаружили двоих погибших, еще шесть человек получили ранения.

В Кафр-Руммане израильские военные атаковали жилой квартал в промышленной зоне, в результате чего несколько человек получили ранения.

Кроме того, удары пришлись по кварталу Ар-Рахбат в городе Набатия. Там был разрушен исторический дом, построенный в 1930-х годах.

Бейрут, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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