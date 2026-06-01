Ближневосточная эскалация: мировые цены на нефть вновь приближаются к $100 за баррель

Мировые цены на нефть активно повышаются на фоне очередного обострения на Ближнем Востоке. К 17:51 мск на лондонской бирже ICE Futures североморское «черное золото» марки Brent подорожало на 6,89% – до $97,4 за баррель.

В то же время на нью-йоркской бирже на бирже NYMEX фьючерсы на американскую нефть WTI увеличились в стоимости на 8,14% – до $94,47 за баррель, уточняет «Интерфакс».

Ранее стало известно, что Иран объявил об остановке всех контактов с США после нанесения Израилем ударов по Ливану. Тегеран считает эти действия нарушением режима прекращения огня и планирует восстановить полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб эль-Мандебском проливе.

При этом Вашингтон сообщил о нанесении ударов по объектам в Иране. В свою очередь в Корпусе стражей исламской революции заявили, что совершили ответный удар по американской военной базе.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Нефть и газ

