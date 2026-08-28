Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК из-за связей с США

Венесуэла может покинуть объединение ОПЕК из-за укреплений связей с США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Каракас вступил в ОПЕК в 1960 году, но уже много лет не соблюдает квоты, установленные картелем. Теперь же, когда отношения Венесуэлы с США наладились, Вашингтон намерен заключить масштабную сделку, которая обеспечит Соединенным Штатам доступ к венесуэльской нефти.

В рамках нового соглашения США могут получить долю в собственности или долгосрочный доступ к нефтяным месторождениям с запасами в 90 млрд баррелей. «Назвать эту сделку огромной будет преуменьшением ее масштаба. Она колоссальна», – рассказал агентству американский чиновник.

Речь идет о 17 месторождениях, в число которых входят как неосвоенные участки в поясе Ориноко, так и уже разрабатываемые в районе озера Маракайбо. При этом некоторые из них в настоящее время эксплуатируются небольшой китайской компанией, контракт с которой был заключен в период правления экс-президента Николаса Мадуро, захваченного США и обвиненного в наркоторговле.

Напомним, Объединенные Арабские Эмираты покинули ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая 2026 года. По мнению аналитиков, конфликт в Иране стал поводом для страны пересмотреть участие в картеле. Спустя два месяца о возможности выхода из ОПЕК заявили в Ираке.

Каракас, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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