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СМИ: Ирак грозится выйти из ОПЕК без увеличения квоты на добычу

Ирак рассматривает возможность покинуть ОПЕК, если объединение не увеличит его квоту на добычу нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Накануне премьер-министр Ирака Али аз-Зейди призвал ОПЕК увеличить квоту страны на нефтедобычу в соответствии с ее возможностями.

Багдад настаивает на значительном увеличении объемов добычи, утверждают собеседники издания. «Иракские чиновники рассматривали выход из ОПЕК, однако в настоящее время планируется остаться в организации и добиваться увеличения квоты», – говорится в статье.

Страна переживает серьезный финансовый кризис на фоне конфликта на Ближнем Востоке, значительное увеличение его квоты в ОПЕК является обязательным условием и должно рассматриваться с максимальной серьезностью, говорят источники.

Объединенные Арабские Эмираты покинули ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая 2026 года. По мнению аналитиков, конфликт в Иране стал поводом для страны пересмотреть участие в картеле. Этот шаг Абу-Даби вносит еще больше неопределенности в ситуацию на мировом рынке.

Багдад, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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