Цены на нефть взлетели почти до $100 после атаки хуситов на саудовские нефтетанкеры

Цены на нефть в четверг продолжили бурный рост на фоне новых ударов США и Ирана по объектам друг друга на Ближнем Востоке и атаки йеменских хуситов на два танкера Саудовской Аравии в Красном море, один из которых загорелся.

Согласно данным торгов на Лондонской бирже ICE Futures, стоимость сентябрьских фьючерсов североморской нефти марки Brent сегодня превысила $99 за баррель впервые с 27 мая 2026 года и вплотную приблизилась к отметке $100.

По состоянию на 16:02 мск, котировки этой нефтяной смеси составили $99,85 за баррель, что на 5,78$ выше закрытия вчерашних торгов. За день нефть Brent подорожала на 6,14%.

При этом американская легкая нефть марки WTI торговалась по $91,15 за баррель.

Сегодня йеменские хуситы заявили, что минувшей ночью ударили ракетами и дронами по двум нефтетанкерам Саудовской Аравии, нарушившим блокаду, введенную ими в Красном море. По утверждению военного командования хуситов, после применения оружия около 10 судов были вынуждены развернуться.

Тем временем президента США Дональд Трамп пригрозил Ирану «серьезным военным наказанием» за атаки хуситов. «Если они сделают это снова, США возложат ответственность на Иран, поскольку хуситы являются прокси Ирана, и к Ирану, а также к хуситам будет применено серьезное военное наказание», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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