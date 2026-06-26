Путин продлил на 1,5 года запрет на экспорт нефти по санкционному «потолку цен»

Глава российского государства Владимир Путин продлил на полтора года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, который был введен западными государства в качестве санкций РФ. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из документа, распоряжение будет действовать до 31 декабря 2027 года.
Указ об ответных мерах на санкционный «потолок цен» вступил в силу 1 февраля 2023 года. Его действие продлевалось несколько раз в связи с введением с декабря 2022 года западного эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ с ограничением стоимости $60 за баррель. Позже такие же санкции начали действовать на поставки российских нефтепродуктов. В 2026 году ограничительный стоимостной уровень был снижен до $44,1 за баррель.
В настоящее время мировые цены на нефть на международных биржах колеблются вблизи уровня $75 за баррель.
Москва, Анастасия Смирнова
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