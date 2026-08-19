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В Хорватии задержали украинца по делу о диверсии на «Северном потоке»

Фото: Reuters

Гражданина Украины задержали в Хорватии в рамках расследования диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает Федеральная прокуратура Германии.

В городе Пула хорватская полиция задержала гражданина Украины на основании европейского ордера, выданного следственным судьей Федерального верховного суда. Отмечается, что подозреваемый – профессиональный водолаз.

По версии следствия, фигурант входил в группу под руководством ранее задержанного мужчины, в отношении которого ведется отдельное разбирательство. Диверсанты установили взрывные устройства на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» у острова Борнхольм.

Напомним, российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были подорваны в результате диверсии в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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