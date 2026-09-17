В Германии прогремели два взрыва на торговой улице

В немецком Франкфурте-на-Майне рано утром произошли два взрыва. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным полиции, одно устройство сдетонировало на улице Цайль, другое сработало у магазина в районе Бергер-штрассе. Информация о пострадавших не поступала.

Несколько дней назад три взрыва произошли в Боккенхайме, что находится в окрестностях Франкфурта. Тогда по подозрению в причастности задержали 15-летнего гражданина Нидерландов.

По версии следствия, взрывы могут быть связаны с организованной преступностью.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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