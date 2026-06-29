В Германии не менее пяти человек погибли при стрельбе у молодежного центра

В Германии неизвестный открыл огонь у молодежного центра. В результате погибли не менее пяти человек. На месте проводится полицейская операция.
Стрельба произошла рядом с учреждением по уходу за детьми и подростками в городе Штаде в Нижней Саксонии. В настоящее время известно о пяти погибших. Личность жертв и их возраст не раскрывается.
Одного подозреваемого удалось задержать. Его мотивы устанавливаются, не исключено, что нападавших могло быть несколько.
Район происшествия оцеплен, в небе кружат два полицейских вертолета. Местных жителей попросили держаться подальше от места проведения операции.
Берлин, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»