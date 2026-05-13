Лавров: США хотят выкупить газопровод «Северный поток» в десять раз дешевле его стоимости

США хотят выкупить часть газопровода «Северный поток» у европейских компаний. При этом Вашингтон предлагает сумму в десять раз меньше, чем было затрачено на строительство топливной артерии. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить «Северные потоки» – два взорванных газопровода. Причем сами американцы при Джо Байдене заявляли, что эти газопроводы не будут работать. Сейчас, правда, обвиняют украинцев, что они взорвали эти трубы – три из четырех было взорвано, и американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям», – рассказал глава МИД России в интервью каналу RT India.

По словам Лаврова, США хотят потратить на это примерно в десять раз меньше, чем изначальные вложения со стороны Европы.

«Если они это сделают, то заставят немцев вернуть себе свое национальное достоинство и сказать, мол, хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом. Но цены будут уже не результатом договоренности между поставщиком Россией и Германией, а цены будут диктовать американцы, которые выкупят эту «трубу» у европейцев», – пояснил министр.

Кроме того, США желают контролировать транзит газа через Украину, добавил глава МИД РФ.

Напомним, российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были подорваны в результате диверсии в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

