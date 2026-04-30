Новак: Россия не собирается покидать ОПЕК+

Россия не собирается покидать объединение нефтедобывающих стран ОПЕК+. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«В текущей ситуации какая может быть ценовая война, когда на рынке дефицит. Поэтому мы видим, что продолжается глубочайший кризис в отрасли. Огромное количество нефти сегодня не поступает на рынок, и спрос значительно выше предложения. Сейчас мы видим дисбаланс из-за логистических затруднений серьезных, из-за ситуации на Ближнем Востоке. Это все негативно влияет на рынок», – сказал Новак в ходе Кавказского инвестиционного форума.

По его словам, ОПЕК+ хорошо нивелирует риски нефтяных рынков во время кризисов, позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и взаимодействие между странами в постоянном режиме. «Мы как крупнейшая страна – производитель нефти – не собирается выходить из этой кооперации», – отметил Новак.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты заявили, что покидают ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. По мнению аналитиков, именно конфликт в Иране стал поводом для страны пересмотреть участие в картеле. Этот шаг Абу-Даби вносит еще больше неопределенности в ситуацию на мировом рынке.

Отвечая на вопрос, обсуждала ли Россия с Саудовской Аравией выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+, вице-премьер сказал: «Мы, по крайней мере, не обсуждали эти вопросы ни разу».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

