Мировые цены на нефть обвалились ниже $90 за баррель

На фоне новостей об открытии Ормузского пролива для судоходства мировые цены нефть упали ниже $90 за баррель. Об этом свидетельствуют данные международных бирж.

В ходе торгов стоимость «черного золота» обвалилась почти на 14%. Так, североморская нефть марки Brent подешевела до $86,64 за баррель – впервые с 11 марта. В то же время американская нефть марки WTI снижалась в стоимости почти 14% – до $81,4 за баррель.

Ранее сегодня стало известно, что что Иран разблокировал Ормузский пролив для судоходства.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. На фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке и закрытии Ормузского пролива, через который проходят до 20% мировых поставок углеводородов, нефтяные цены взлетели с 65 до более чем 100 долларов за баррель. В отдельные дни котировки нефти поднимались до $119 за баррель.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

