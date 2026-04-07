Вторник, 7 апреля 2026, 12:30 мск

В Казахстане заявили, что Киев перешел красные линии, атаковав КТК

Киев перешел красные линии, атаковав объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов.

«Атака ВСУ на объекты КТК показывает: красные линии пройдены, и присутствие там международных компаний никого не останавливает», – сказал он в интервью RT.

По словам Байдильдинова, ущерб от украинских ударов превысил 2 млрд долларов. Он подчеркнул, что Казахстан неоднократно заявлял о своем нейтралитете в контексте украинского конфликта, однако для Киева «это не является стоп-словом».

В ночь на 6 апреля киевский режим атаковал с применением ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа объекты морского перевалочного комплекса нефтепродуктов в Новороссийске. В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Провокация была устроена в целях дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям.

Астана, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Мировые цены на нефть колеблются около $110 за баррель / Турецкая плавучая станция поможет Кубе восполнить нехватку энергии / В Сербии неизвестные заминировали идущий в Венгрию газопровод / В Швеции задержали судно по подозрению в экологическом преступлении / Трамп успокоил цены на нефть: «черное золото» подешевело почти до $100 за баррель / Нефть подорожала почти до $120 за баррель / Киев без причин блокирует допуск комиссии ЕС к нефтепроводу «Дружба» / Это не предел: мировые цены на нефть снова поднялись до $115 за баррель

