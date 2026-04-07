Киев перешел красные линии, атаковав объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов.

«Атака ВСУ на объекты КТК показывает: красные линии пройдены, и присутствие там международных компаний никого не останавливает», – сказал он в интервью RT.

По словам Байдильдинова, ущерб от украинских ударов превысил 2 млрд долларов. Он подчеркнул, что Казахстан неоднократно заявлял о своем нейтралитете в контексте украинского конфликта, однако для Киева «это не является стоп-словом».

В ночь на 6 апреля киевский режим атаковал с применением ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа объекты морского перевалочного комплекса нефтепродуктов в Новороссийске. В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Провокация была устроена в целях дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям.

Астана, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube