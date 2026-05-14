На Кубе полностью закончились мазут и дизельное топливо

Фото: Pixabay

На Кубе полностью закончилось топливо, что вызвало массовые и длительные перебои в электроснабжении. Жители острова вышли на акции протеста.

Как сообщил кубинский министр энергетики Висенте де ла О Леви, энергетическая система Кубы находится в критическом состоянии из-за американской блокады. «У нас абсолютно нет мазута и абсолютно нет дизельного топлива. У нас нет запасов», – сказал глава минэнерго острова.

В Гаване произошли самые масштабные за последние десятилетия веерные отключения электроэнергии, во многих районах столицы свет отсутствует до 22 часов в сутки.

Сотни жителей города приняли участие в демонстрациях. Они стучали посудой в знак протеста против частых отключений электроэнергии, а также выкрикивали лозунги: «Включайте свет!», «Народ, объединившись, никогда не будет побежден!»

США с начала года блокирует поставки топлива на Кубу. Ситуацию усугубило то, что остров прекратил получать нефть из Венесуэлы, своего основного поставщика, после того как США захватили президента Николаса Мадуро в начале января 2026 года. Позже были прекращены поставки из Мексики после угроз со стороны американской администрации ввести дополнительные пошлины для стран, которые поставляют нефть напрямую или косвенно.

30 марта на Кубу прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тысяч тонн нефти. Кроме того, помощь обещала оказать Турция в виде плавучей электростанции «Белгин Султан».

Гавана, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

