Европа установила новый газовый антирекорд

Европа установила новый антирекорд по заполнению подземных хранилищ газа на фоне планов по сокращению российских поставок «голубого топлива». Об этом сообщил российский энергетический концерн «Газпром».

«По данным Gas Infrastructure Europe, 30 июня объем газа, закачанного в европейские ПХГ, был минимальным для этих суток за всю историю наблюдений», – говорится в телеграм-канале компании.

В «Газпроме» обратили внимание, что отставание от графика по созданию запасов растет. «По состоянию на 30 июня в подземных хранилищах Европы накоплено на 10 млрд куб. м газа (на 16,9%) меньше, чем на эту дату в 2025 году», – уточняется в сообщении.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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