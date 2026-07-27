СМИ: Евросоюз ищет новые подходы к санкциям против России

Европейский союз рассматривает новые подходы в отношении антироссийских санкций. Вероятно, крупные пакеты ограничительных мер заменят точечными запретами, чтобы у государств-членов было меньше возможностей использовать право вето. Об этом пишет FT.

В настоящее время в Еврокомиссии и среди наиболее проукраински настроенных стран ЕС набирает популярность идея согласования и принятия санкций индивидуально или небольшими тематическими пакетами, отказываясь от создания больших списков мер. Таким образом, по мнению чиновников, это снизит риск того, что члены ЕС откажутся от их принятия.

«Это может быть последний «пакет» санкций. Теперь совершенно ясно, что этот подход больше не работает», – заявил один из собеседников издания.

Евросоюз принял 21-й пакет антироссийских санкций 23 июля. Ограничения были введены в отношении 218 лиц. Рестрикции затронули сферы финансов, энергетики, торговли и криптовалюты.

Разработка 21-го пакета антироссийских санкций стартовала в конце мая, в середине июля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС не смогли согласовать новые меры. Она также признала, что антироссийские ограничения наносят урон европейской экономике.

Стоит отметить, что новый пакет санкций был утвержден в сокращенном варианте, так как изначально планировалось ввести ограничительные меры в отношении поставок российского СПГ. Однако государства блока «проявили солидарность по отношению к Греции», поэтому в пакет мер вошло годичное исключение этого пункта с автоматическим продлением.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал трудности Евросоюза с согласованием очередного пакета санкций с тем, что ограничения начинают наносить прямой ущерб национальным интересам европейских стран.

Брюссель, Зоя Осколкова