ЕС объявил о введении 21-го пакета санкций против России

Евросоюз расширил «черные» списки против России в рамках 21-го санкционного пакета. Как следует из заявления Совета ЕС, ограничения введены в отношении 170 организаций и 48 физических лиц.

В числе санкций – заморозка активов и запрет на предоставление денежных средств в отношении 94 банков и крупных финансовых учреждений. Еще для 33 российских кредитных и финансовых учреждения добавлены в список на запрет транзакций.

Вместе с тем Евросоюз расширил санкции против российской нефтяной отрасли. Ограничения, в частности, введены в отношении трех нефтеперерабатывающих заводов в России и одного НПЗ в Белоруссии.

Брюссель также расширил свой запрет на проведение операций на два российских порта и четыре аэропорта.

В то же время ЕС продлил действие также называемого «потолка цен» на российскую нефть на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 года.

Кроме того, введены ограничения на экспорт для 51 компании, которые, как считает Брюссель, поставляют в Россию продукцию двойного назначения.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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