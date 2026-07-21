В Баку прошли тайные переговоры России и Германии – президент Азербайджана Алиев

В середине июля в Баку прошла встреча представителей России и Германии. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, власти его государства не были уведомлены об этих переговорах.

Выступая на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Алиев также уточнил, что 12 июля рейсом из Берлина в Баку прибыли представители Германии, они находились в Азербайджане до 14 июля. При этом также 12 июля рейсом из Москвы в Баку прибыли экс-глава российского правительства Виктор Зубков и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Один из них покинул Азербайджан 13 июля, второй – 14 июля», – проинформировал Алиев (цитата по «Интерфаксу»), не назвав при этом имена представителей германской стороны.

«Мы не получили никакой информации ни из России, ни из Германии. Территория нашей страны была использована для этой встречи без какого-либо информирования нас. Я также не могу ничего сказать о содержании этой встречи, поскольку мы в ней не участвовали. Однако данные о перелетах позволяют мне сделать вывод, что в Баку состоялась тайная встреча», – пояснил президент Азербайджана.

Как считает Алиев, если подобные контакты способны способствовать завершению войны между Россией и Украиной, то Азербайджан может только приветствовать такие усилия. «Наша цель – чтобы этот конфликт завершился как можно скорее и чтобы в регионе вновь воцарился мир», – заявил азербайджанский лидер.

Баку, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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