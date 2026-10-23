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Сотни школьников в Европе заразились сальмонеллезом из-за яиц с Украины

В Чехии произошла вспышка сальмонеллеза из-за яиц, привезенных с Украины. Об этом сообщил директор государственного ветеринарного управления (ГВУ) республики Збынек Семерад.

Массовое отравление произошло в средней школе поселка Уезд-над-Лесы под Прагой. После обеда в столовой 475 учащихся пожаловались на самочувствие. В ходе расследования было установлено, что источником инфекции стала партия украинских яиц.

«Мы провели расследование и выяснили у поставщика, что это были яйца, доставленные в Чехию с Украины», – заявил Семерад.

По данным ГВУ, с Украины была ввезена крупная партия объемом более 300 тысяч яиц, из них 720 штук отправили на питание в школу. Эксперты полагают, что именно они стали причиной заболевания детей.

Похожий случай зафиксирован в Великобритании. Там сальмонеллезом заболели около 15 человек. Установлено, что они заразились из-за яиц из той же партии. Продукт не прошел надлежащую термическую обработку.

Расследование продолжается. Специалисты выясняют, были ли украинские яйца единственным источником заражения или на ситуацию повлияло сочетание нескольких факторов.

Прага, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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