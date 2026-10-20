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СВР: США расследуют связи Киева с мексиканскими наркокартелями

США начали расследование связей Украины с мексиканскими наркокартелями. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, в Киеве возник новый повод для паники. Офису президента Украины стало известно, что правоохранительные органы США в ходе расследования незаконной деятельности мексиканских наркокартелей получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима В. Зеленского», – говорится в сообщении.

По данным американских спецслужб, преступные группировки Мексики долгое время направляли на Украину своих боевиков для обучения работы с беспилотниками. Соответствующую подготовку в составе ВСУ прошли не менее 80 человек. Оплата за обучение перечислялась близким к Зеленскому чиновникам из средств, полученных от торговли наркотиками в США.

«В офисе украинского президента сознают, что появление в рядах наркокартелей обученных операторов FPV-дронов создает риски для жизни офицеров американских силовых структур, задействованных в операциях по борьбе с наркотрафиком на границе с Мексикой. С учетом этого сотрудничество Зеленского с наркокартелями может стать очередным «гвоздем в крышку гроба» его политической карьеры», – отметили в пресс-бюро СВР.

На фоне коррупционных скандалов, отказов Киева в просьбах Вашингтона не наносить удары по российским НПЗ, а также нежелании проводить выборы на Украине, как опасаются в окружении Зеленского, это все «способно переполнить чашу терпения Белого дома и подтолкнуть его к окончательному отказу от поддержки кровавого киевского клоуна».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / США

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