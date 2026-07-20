В Германии предпринимали попытки восстановить дипломатические связи с Россией. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

В Берлине обсуждаются различные варианты возможного посредничества в контактах с Москвой. Как сообщил собеседник издания, предпринято несколько слабо скоординированных инициатив по открытию каналов связи. При этом попытки наладить контакты пока не привели к заметным результатам.

Тем временем, внутри Евросоюза продолжаются дискуссии по диалогу с Россией. Агентство Bloomberg сообщало, аппарат главы Европейского совета Антониу Кошты пытался установить неофициальный канал связи с Кремлем для диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом сам Кошта заявлял о необходимости прямого обмена позициями с российской стороной, если такие контакты будут возможны.

Действия главы Евросовета вызвали недовольство ряда европейских лидеров на саммите ЕС 18-19 июня. По данным Politico, претензии в частном порядке высказали президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, но что Кошта заявил, ЕС должен сохранять самостоятельность в дипломатических контактах и не полагаться на посредников при передаче сообщений России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита также заявила о необходимости подготовиться к возможным переговорам с Россией по Украине.

Стоит отметить, что Москва неоднократно сообщала о готовности к контактам с Европой.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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