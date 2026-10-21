Российские спецслужбы задержали наемника ВСУ из Германии

ФСБ РФ задержала гражданина Германии, который служил в Вооруженных силах Украины, а затем дезертировал, когда ему не заплатили. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, в 2004-2010 годах иностранец служил в немецком контингенте в Афганистане. Кроме того, в период с 2006 по 2010 год он воевал в Сомали и в Сирии, а после был снайпером в одном из подразделений сил территориальной обороны ВСУ.

В ноябре 2025 года иностранец вновь прибыл на Украину и заключил трехлетний контракт о прохождении военной службы в ВСУ. Однако, не получив обещанного вознаграждения, он дезертировал, сообщили в ЦОС.

«В настоящее время принимается процессуальное решение о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 359 («Наемничество») УК России», – говорится в сообщении.

Москва, Зоя Осколкова

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