Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. При этом авиация, артиллерия и БПЛА бьют по инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах», – говорится в ежедневной сводке военного ведомства.

Подразделения группировок войск российской армии улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой Народной Республике.

За сутки потери киевского режима составили свыше 1110 боевиков и наемников, 10 боевых бронированных машин, БТР, 62 автомобиля, пять станций РЭБ, станция радиоэлектронной разведки и орудие полевой артиллерии.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 872 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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