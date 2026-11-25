Минобороны: ВС РФ наступают на всех направлениях в зоне спецоперации

Российские Вооруженные Силы продолжают активные наступательные действия на всех направлениях в зоне СВО. Тем временем, авиация, артиллерия и ракетные войска атакуют инфраструктуру Украины, задействованную в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Северная группировка войск за последние сутки улучшила тактическое положение и бьет по формированиям врага в районах Колодезного, Михайловского и Новоселовки в Харьковской области. В Сумской области поражены силы бригад ВСУ в районах Вакаловщины, Катериновки, Коренек, Новой Слободы, Петровского и города Сумы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение штурмовым бригадам боевиков в населенных пунктов Василевка, Малеевка, Моначиновка, Нечволодовка, Осадьковка, Смородьковка Харьковской области и Райгородок Донецкой Народной Республики.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в районах Дружковки, Краматорска, Николаевки и Славянска в ДНР.

Центральная группировка войск продолжает наступление в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерское, Веровка, Курицыно, Львовка, Михайловка, Нововикторовка, Новокриворожье и Сергеевка в ДНР.

Восточная группировка войск продвигается в глубину обороны противника в районах Гавриловки, Покровского, Циково в Днепропетровской области, Новоивановки, Новониколаевки, Новорозовки и Счастливого в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю и продолжили атаки на силы боевиков в районах населенных пунктов Камышеваха и Кирово в Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения БПЛА и наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», – добавили в МО.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 863 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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